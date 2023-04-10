مختار جمعة: مؤتمر الأوقاف 34 سيمثل نقلة نوعية في مجال الدعوة الإلكترونية

توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالشكر الجزيل للدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد موافقته على إقامة مؤتمر الأوقاف الدولي الرابع والثلاثين تحت عنوان: «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة»، خلال الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف المصرية بالفضاء الإلكتروني وإعلانها عام 2023 عامًا للدعوة الإلكترونية.

نقلة نوعية في مجال الدعوة الإلكترونية

وأكد وزير الأوقاف، في بيان، أن أعمال هذا المؤتمر وبحوثه تمثل نقلة نوعية في مجال الدعوة الإلكترونية، وحسن استخدام الفضاء الإلكتروني في مجال نشر القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية الراقية النبيلة، والإسهام في تحقيق السلام الإنساني والعالمي، ونشر روح التسامح وفقه العيش المشترك.

كما أكد «جمعة»، الإعداد الجيد للمؤتمر من خلال ورش عمل متخصصة تعد بمثابة التحضير الجيد لأعمال المؤتمر، وجار تشكيل لجنة علمية وفنية متخصصة لوضع استراتيجية متكاملة لتعامل الوزارة مع الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل والاتصال الحديثة، وحسن توظيفها في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم ومجابهة الأفكار المتطرفة.

محاور مؤتمر الأوقاف

ويتضمن مؤتمر الأوقاف المحاور التالية:

1- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.

2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.

3- الفتوى الإلكترونية.

4- التحفيظ والتدريس عن بعد.

5- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.

6- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.