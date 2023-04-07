وزير الأوقاف يشدد على الالتزام بضوابط الاعتكاف وحُسن تهيئة المساجد

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بقيادات الدعوة بمديرية أوقاف الجيزة اليوم الجمعة 7 / 4 / 2023م بمبنى محافظة الجيزة، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والأستاذ إبراهيم ناجي الشهابي نائب محافظ الجيزة، واللواء شاكر محمد يونس سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد نور الدين السكرتير العام المساعد، والعميد محمد حمزة المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والدكتور ناصر السقا وكيل مديرية أوقاف الجيزة.

ضوابط الاعتكاف

وفي بداية اللقاء رحب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بوزير الأوقاف والحضور، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف الدعوي في نشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وإقامة العديد من الفعاليات الدينية خلال شهر رمضان المبارك، والدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، حيث تقوم بتوزيع لحوم الأوقاف بكميات كبيرة على المستحقين في شهر الخير برعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تصل هذه المساعدات فعلًا للمستحقين من خلال فريق عمل متكامل بين المحافظة ومسئولي الأوقاف والتضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وفي كلمته قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر والتقدير للّواء أحمد راشد محافظ الجيزة على الدعوة الكريمة، مهنئًا إياه وأهالي المحافظة بالعيد القومي للمحافظة وبشهر رمضان الكريم، موضحًا أنه سيتم افتتاح ثلاثة مساجد بالجيزة اليوم في إطار خطة الوزارة لافتتاح (43) مسجدًا اليوم الجمعة.

وأضاف أن إجمالي ما تم افتتاحه في محافظة الجيزة حتى الآن في العام المالي الحالي ( 40 ) مسجدًا، ما بين افتتاح جديد وإحلال وتجديد وصيانة وتطوير، مؤكدًا أن هدفنا هو خدمة بيوت الله (عز وجل)، فالعبادة الحقيقية لنا هي تهيئة المساجد لضيوف الرحمن وهي واجب الوقت، مشيرًا إلى أن مساجد مصر تشهد روحانيات غير مسبوقة في هذا الشهر الفضيل، وهذا أمر عظيم وهو لُب رسالتنا.

كما أكد على ضرورة الاهتمام بخطبة الجمعة موضوعًا ووقتًا وانضباطًا، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالف، أما بالنسبة للاعتكاف فله ضوابط، ينبغي مراعاتها وهي:

1. على جميع المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته وأن نكون صورة مشرفة لديننا الحنيف.

2. أن الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن وسماع دروس العلم.

3. أن أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد أو من تكلفه الأوقاف بذلك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد.

4. يمنع منعا باتا توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف، ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستماع لدروس العلم.

5. يحظر حظرًا تاما تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احتراما للخصوصية الشخصية.

6. يقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة.

توزيع اللحوم

مع ضرورة الإعلان عن ضوابط الاعتكاف بجميع المساجد، وتوفير جميع وسائل العبادة للمعتكفين من خلال إمام المسجد من مقارئ قرآنية ودروس وخواطر دعوية، مع تكثيف الدروس بإقامة درس بعد صلاة التراويح للمساجد التي بها تهجد، مع أداء خاطرة الفجر، والتوسط في صلاة التهجد، مع المتابعة المستمرة لخطبة الجمعة والاعتكاف والتهجد لتوفير اعلى جو إيماني منضبط فدورنا خدمة الناس وخدمة دور العبادة، مع تفريغ الجهد والوقت لضبط شئون الإدارة المكلف بها فهذه هي عبادة الوقت.

وفي كلمته أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بدور وزارة الأوقاف المصرية الدعوي والمجتمعي برعاية أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤكدًا أن وزير الأوقاف يتميز بالفكر المستنير، إلى جانب ضبط الخطاب الديني في صالح المجتمع، مشيدًا بدور الأئمة في نشر صحيح الدين، وأن دورهم أساسي وعظيم في النهوض بالمجتمع.

وفي ختام اللقاء تفقد وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة ووزير التنمية المحلية توزيع الدفعة 25 من لحوم الأوقاف بواقع (4) أطنان لحوم، ليصل إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة الجيزة (64) طنًا حتى الآن.

وخلال تفقد سيارات اللحوم أشار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلى أن هذه اللحوم تأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها سيادة الرئيس، مؤكدًا أن هذا أوان التراحم والتكافل بين جميع أبناء المجتمع، وأن الهدف هو وصولها إلى المستحقين الحقيقيين.