أماكن استخراج برنت تأميني بمحافظة جنوب سيناء 2023 والأوراق المطلوبة

برنت التأمين، أصبح من الأوراق الرئيسية التي تُطلب من المواطنين في معظم مناحي الحياة، خاصة في حالة التعامل مع بعض الجهات الحكومية بالإضافة لشركات القطاع الخاص التي تطلب برنت تأميني من المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة لديها، ولذلك يرغب المواطنون في معرفة أماكن استخراج برنت تأميني بمحافظة جنوب سيناء 2023.

مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، يقول في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن أماكن استخراج برنت تأميني بمحافظة جنوب سيناء 2023، إنّ البرنت التأميني أصبح ضرورة في حالة تقديم أوراق رسمية لبعض الجهات مثل التقدم للإسكان الاجتماعي، فمن أحد شروطه تقديم مستند يفيد دخل المتقدم الذي يثبت الدخل أو إذا كان المتقدم مؤمنًا عليه وهو ما يتطلب استخراج برنت تأميني حديث.

الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأميني

وأكد رئيس مدينة طور سيناء، عاصمة محافظة جنوب سيناء، أنّ الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأميني إلكتروني، هي بطاقة الرقم القومي فقط، إذ يتقدم صاحب الطلب إلى مكتب التأمينات بطور سيناء، ومعه أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

وتابع أنّ المواطن يدفع الرسوم المقررة لاستخراج برنت تأميني، وهي 10 جنيهات، ويعطي الإيصال للموظف المختص ومعه صورة وأصل بطاقة الرقم القومي، ومن ثم يتم استخراج برنت تأميني في 2023 للشخص المتقدم في مدة لا تزيد عن 15 دقيقة، وثم يختمه بخاتم الشعار وتقديمه للجهة المطلوبة.

جهات تطلب برنت تأميني

اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، يقول في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم، إنّ هناك العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، تطلب من المواطنين تقديم برنت تأميني حديث للتأكد من مصدر الدخل أولًا وقيمة الدخل الذي يحصل عليه إن كان مؤمنًا عليه من قبل إحدى الجهات.

وأضاف أنّ الحالات التي تحتاج لبرنت تأميني، هي:

１- التعيين في إحدى الوظائف الحكومية الشاغرة.

２- التعيين أو التعاقد في القطاع الخاص.

３- استخراج أو تجديد بطاقة التموين.

４- التقديم علي الإسكان الاجتماعي أو أي مشروعات إسكان على مستوى الدولة.

５- الحصول علي مساعدة مالية شهرية «صك العفة» من بيت الزكاة والصدقات المصري.

６- الحصول على أجهزة للفتيات المقبلات على الزواج والأسر غير القادرة.

7- التأمينات والمعاشات للحصول على معاش ثاني وهذا خاص بذوي الهمم.

8- المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة.

أماكن استخراج برنت تأميني بمحافظة جنوب سيناء 2023

أكد السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، عن أماكن استخراج برنت تأميني بمحافظة جنوب سيناء 2023، أنّ هناك مكتب رئيسي على مستوى المحافظة في طور سيناء، لاستخراج برنت تأميني حديث، ويوجد في بعض المدن مكاتب تستخرج برنت تأميني في أي وقت، وهي مكتب شرم الشيخ، مكتب تأمين مدينة دهب، مكتب تأمين مدينة رأس سدر، مكتب تأمين نويبع.