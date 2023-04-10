كثيرًا ما يتطلب الحصول على برنت تأميني من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في عدة اجراءات تواجه أي مواطن سواء من أجل استكمال إجراءات التعيين في المصالح الحكومية والخاصة، أو لبيان مدة التأمين سواء كان موظفًا أو حتى إذا كان صاحبًا للعمل بينها محافظة بني سويف، حيث يسعى عدد كبير من المواطنين معرفة أماكن استخراج برنت تأميني ببني سويف 2023 والأوراق المطلوبة.

أماكن استخراج برنت تأميني ببني سويف 2023 والأوراق المطلوبة

وخلال التقرير التالي ترصد «الوطن» أماكن استخراج برنت تأميني ببني سويف 2023 والأوراق المطلوبة، وفق المعلن من قبل هيئة التأمينات على منصة مصر الرقمية، حيث يستخرج البرنت التأميني من مكتب التأمينات التابع لكل مواطن في المنطقة حيث يوجد في كل مدينة مكتب للتأمينات على الأفراد.

1ـ مكتب التأمينات الاجتماعية الرئيسي بشارع محمد متولي الشعرواي بمدينة بني سويف.

2ـ مكتب التأمينات الإجتماعية بمدينة بني سويف.

3ـ مكتب التأمينات الإجتماعية بمدينة الواسطى.

4ـ مكتب التأمينات الإجتماعية بمدينة ناصر" بوش"

5ـ مكتب التأمينات الإجتماعية بمدينة إهناسيا.

6ـ مكتب التأمينات الإجتماعية بمدينة ببا.

7ـ مكتب التأمينات الإجتماعية بمدينة الفشن.

8ـ مكتب التأمينات الإجتماعية بمدينة سمسطا

خطوات وأماكن استخراج برنت تأميني ببني سويف 2023 والأوراق المطلوبة

عقب التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات التابع لكل مواطن في المنطقة او المدينة، حيث يوجد في كل مدينة مكتب للتأمينات على الأفراد، يمكن استخراج البرنت التأميني من أماكن استخراج برنت تأميني ببني سويف 2023 وتقديم الأوراق المطلوبة وهي أصل بطاقة الرقم القومي للإطلاع وصورة ضوئية منها، أو شهادة الميلاد، وخلال دقائق يتم الحصول على البرنت التأميني، حيث يجب أن يكون الرقم التأميني مستخرج بشكل إلكتروني ومختوم بختم المكتب، ويتم توقيعه من خلال مدير المكتب، وبالتالي يصبح الرقم صالح للاستخدام الرسمي في أي إجراءات رسمية.

للاستعلام إلكترونيًا.. أماكن استخراج برنت تأميني ببني سويف 2023 والأوراق المطلوبة

يمكن للمواطن الاستعلام إليكترونيًا على الرقم التأميني وذلك ضمن اجراءات و أماكن استخراج برنت تأميني ببني سويف 2023 والأوراق المطلوبة، وذلك من خلال الدخول إلى شبكة المعلومات الدولية والدخول على منصة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي كالتالي:

1- الدخول على منصة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

2- الذهاب إلى إدخال البيانات الشخصية.

3- إدخال الرقم القومي.

4- إدخال الاسم الأول للأم باللغة العربية والضغط ارسال الطلب.