قناة الناس تعرض تلاوة خاشعة بصوت القارئ كارم راضي الحريري من ألمانيا

عرضت قناة الناس تلاوة خاشعة بصوت القارئ كارم راضي الحريري من مدينة آخن بدولة ألمانيا.

وتنقل قناة الناس تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

قناة الناس تبث عبر تردد 12054 رأسي

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.