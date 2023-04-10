«الإحصاء»: ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى 3.2% خلال شهر مارس 2023
كتب:
ماهر هنداوي
11:27 ص | الإثنين 10 أبريل 2023
رصد أسعار السلع الغذائية والخضراوات
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنّ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 166.5 نقطة لشهر مارس 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 3.2% عن شهر فبراير 2023.
وأرجع الجهاز في بيان له اليوم، أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.5%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.0%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.9%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، مجموعة الفاكهة بنسبة 6.2%، مجموعة الخضروات بنسبة 14.0%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.2%.
وأضاف الجهاز أن أسباب الارتفاع أيضا بسبب زيادة مجموعة الدخان بنسبة 0.1%، مجموعة الاقمشة بنسبة 5.9%، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.7%، مجموعة اصلاح الأحذية بنسبة 3.6%، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.4%، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 4.5%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 3.7%، مجموعة شراء المركبات بنسبة 4.1%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.1%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 2.4%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 1.2%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4.6%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 1.5%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 3.5%.
وأشار البيان إلى أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 33.9% لشهر مارس 2023 مقابل 12.1% لنفس الشهـر من العام السابق.
أولاً: التغيــر الشهري: شهــر مارس 2023 مقارنة بشهـر فبراير 2023
1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 5.3% وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.5%، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.0%، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.9%، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.9%، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 6.2%، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 14.0%، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.1%، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%.
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 11.7%، مجموعة الدخان بنسبة 0.1%.
3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره 1.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 5.9%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.4%، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.7%، مجموعة الاحذية بنسبة 1.9%، مجموعة إصلاح الاحذية بنسبة 3.6%.
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 0.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.8%، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة 1.9%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.4%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.4%.
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 3.8% مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 4.0%، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 4.5%، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة 2.4%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 3.8%.
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 1.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.3%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 2.0%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 3.7%.
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 2.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 4.1%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.1%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 2.4%.
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.6%.
9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 1.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 2.4%، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.4%، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 1.5%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 1.2%.
10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 4.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4.6%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 1.5%.
11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 4.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 3.5%، مجموعة امتعة شخصية بنسبة 4.7%، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة 10.5%.
ثانياً: التغير السنوي: شهر مارس 2023 مقارنة بشهر مارس 2022
1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 62.7% وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 69.6%، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 91.5%، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 82.2%، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 70.5%، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 33.6%، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 28.7%، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 38.1%، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 20.8%، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 64.1%.
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 12.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 32.1%، مجموعة الدخان بنسبة 12.1%.
3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً ً قدره 20.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 34.3%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 20.7%، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 32.0%، مجموعة الاحذية بنسبة 16.8%، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة 35.2%.
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 8.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 7.8%، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 7.9%، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة 26.3%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 29.8%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 2.6%.
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 36.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الارضيات الأخرى بنسبة 33.3%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 26.7%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 40.4%.
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 17.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 12.0%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 23.6%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 28.0%.
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 21.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 34.3%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 23.9%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 18.1%.
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 1.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة 26.8%، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 23.6%.
9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 26.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 29.3%، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 36.0%، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 51.1%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 2.0%.
10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره 7.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 8.5%، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 3.5%، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 6.1%، مجموعة التعليم العالي بنسبة 15.1%، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة 4.5%.
11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 48.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 48.5%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 31.1%.
12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 29.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 34.6%، مجموعة امتعة شخصية بنسبة 45.2%.