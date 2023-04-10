«الإحصاء»: ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى 3.2% خلال شهر مارس 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنّ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 166.5 نقطة لشهر مارس 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 3.2% عن شهر فبراير 2023.

وأرجع الجهاز في بيان له اليوم، أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.5%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.0%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.9%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، مجموعة الفاكهة بنسبة 6.2%، مجموعة الخضروات بنسبة 14.0%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.2%.

وأضاف الجهاز أن أسباب الارتفاع أيضا بسبب زيادة مجموعة الدخان بنسبة 0.1%، مجموعة الاقمشة بنسبة 5.9%، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.7%، مجموعة اصلاح الأحذية بنسبة 3.6%، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.4%، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 4.5%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 3.7%، مجموعة شراء المركبات بنسبة 4.1%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.1%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 2.4%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 1.2%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4.6%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 1.5%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 3.5%.

وأشار البيان إلى أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 33.9% لشهر مارس 2023 مقابل 12.1% لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهري: شهــر مارس 2023 مقارنة بشهـر فبراير 2023

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 5.3% وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.5%، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.0%، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.9%، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.9%، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 6.2%، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 14.0%، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.1%، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%.

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 11.7%، مجموعة الدخان بنسبة 0.1%.

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره 1.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 5.9%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.4%، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.7%، مجموعة الاحذية بنسبة 1.9%، مجموعة إصلاح الاحذية بنسبة 3.6%.

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 0.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.8%، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة 1.9%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.4%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.4%.

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 3.8% مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 4.0%، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 4.5%، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة 2.4%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 3.8%.

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 1.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.3%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 2.0%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 3.7%.

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 2.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 4.1%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.1%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 2.4%.

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.6%.

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 1.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 2.4%، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.4%، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 1.5%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 1.2%.

10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 4.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4.6%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 1.5%.

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 4.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 3.5%، مجموعة امتعة شخصية بنسبة 4.7%، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة 10.5%.

ثانياً: التغير السنوي: شهر مارس 2023 مقارنة بشهر مارس 2022

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 62.7% وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 69.6%، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 91.5%، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 82.2%، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 70.5%، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 33.6%، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 28.7%، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 38.1%، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 20.8%، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 64.1%.

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 12.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 32.1%، مجموعة الدخان بنسبة 12.1%.

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً ً قدره 20.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 34.3%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 20.7%، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 32.0%، مجموعة الاحذية بنسبة 16.8%، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة 35.2%.

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 8.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 7.8%، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 7.9%، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة 26.3%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 29.8%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 2.6%.

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 36.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الارضيات الأخرى بنسبة 33.3%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 26.7%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 40.4%.

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 17.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 12.0%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 23.6%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 28.0%.

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 21.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 34.3%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 23.9%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 18.1%.

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 1.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة 26.8%، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 23.6%.

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 26.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 29.3%، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 36.0%، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 51.1%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 2.0%.

10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره 7.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 8.5%، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 3.5%، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 6.1%، مجموعة التعليم العالي بنسبة 15.1%، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة 4.5%.

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 48.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 48.5%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 31.1%.

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 29.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 34.6%، مجموعة امتعة شخصية بنسبة 45.2%.