عمرو مهران عبر قناة الناس: أداء المحرمات يُفقد الإنسان هويته ونفسه

قال الداعية الإسلامي عمرو مهران، إنَّ الله عز وجل حذرنا بوضوح من خطوات الشيطان التي تستهدف تزيين الحرام للإنسان، مستشهدًا بقوله تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ».

الشيطان يدخل للإنسان بتأني

وأضاف «مهران»، خلال برنامجه «احتياج» المذاع عبر قناة الناس، أن الشيطان يدخل للإنسان بتأني واحدة واحدة ويُشعره بأن كل ما يدور بداخله يعد صوته الداخلي وليس صوت الشيطان حتى يستجيب له الإنسان من خلال القيام بأفعال خاطئة وحرام.

تحريض الإنسان على الجميع

وأشار الداعية الإسلامي، إلى أن الشيطان يحرض الإنسان على الجميع وإقناعه بفكرة «ضُرهم مثلما ضروك، أفعل ما شئت ولا تهتم بكلام الأخريين»، متابعًا أن الإنسان يقع في سكة الحرام ويتجرأ ويدخل فيها عدة مرات متتالية، يفقد هويته ويشعر بـ«التوهان».

وتابع أنَّه بمجرد وقوع الإنسان في فخ الشيطان والقيام بكل ما هو محرم، يبدأ الشيطان في ذم هذا الإنسان ويقول له: «أنت أسوأ عباد ربنا، أنت حتى اكبر الكبائر تجرأت وفعلتها»، مشيراً إلى أن الإنسان الذي يريد التراجع عن الذنب والتوبة يوسوس له الشيطان داخليا قائلا: «تبطل ايه بس؟ ما خلاص ربنا مش هيرضى عنك ولا هيتوب عليك بعد ما قمت به من أفعال محرمة وهكذا».