رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي يبدأ جولة في دول جنوب القوقاز

بدأ رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني، اليوم، جولة في دول جنوب القوقاز، تشمل جورجيا وأذربيجان وأرمينيا وتستمر 3 أيام.

عثماني يعقد اجتماعات مع المسؤولين

وذكر بيان للمنظمة الأوروبية، اليوم، أنّ عثماني سيعقد اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة الآخرين، كما سيعقد اجتماعات مع البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني والمحاورين الآخرين.

تركيز الجولة على تعزيز التعاون

وأضاف البيان، أنّ الجولة تركز على تعزيز التعاون بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجورجيا وأذربيجان وأرمينيا ومعالجة التحديات الأمنية القائمة، وتعزيز السلام والاستقرار من خلال الحوار في منطقة جنوب القوقاز.