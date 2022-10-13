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ماكرون: روسيا تزعزع أمن واستقرار القوقاز لتقسيم أوروبا وإضعافها

كتب:

رؤى ممدوح
09:50 ص | الخميس 13 أكتوبر 2022
الرئيس الفرنسي

الرئيس الفرنسي

اتهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، روسيا، بزعزعة الأمن والاستقرار في القوقاز لتقسيم أوروبا وإضعافها، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي ورادارات

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنّ فرنسا ستسلم أنظمة رادار وأنظمة دفاع جوي لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة لمساعدة البلاد على حماية نفسها من الهجمات الروسية بطائرات مسيرة وصواريخ، مضيفا أنّ الأزمة دخلت «مرحلة مبكرة».

وزادت موجة الهجمات على المدن الأوكرانية هذا الأسبوع من المخاطر، حيث طالبت كييف شركائها بتوفير المزيد من الإمدادات، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي.

وقال ماكرون، إنّ هذه مرحلة جديدة من القصف من البر والبحر والجو والطائرات المسيرة ضد البنية التحتية الأساسية والمدنيين، مضيفا أنّ الرادار والصواريخ المضادة للطائرات سيتم تسليمها في الأسابيع المقبلة، لحماية البلاد من الطائرات دون طيار والهجمات الصاروخية.

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بقلم رؤى ممدوح