«الزلازل السوري»: تسجيل 8 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أعلن المركز الوطني للزلازل السوري، تسجيل 8 هزات ضعيفة الشدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء السورية، أنّ محطات الشبكة الوطنية لـ«الرصد الزلزالي»، رصدت خلال المدة المذكورة هزة شمال غرب اللاذقية بـ 49 كيلومترا، و5 هزات في لواء إسكندرون، وهزتين في تركيا.

شدة الزلازل بين 1.5 و3 درجات

وأشار المركز إلى أنّ جميع الهزات تراوحت شداتها بين 1.5 و3 درجات على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 22 كيلومترا.