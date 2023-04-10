رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الزلازل السوري»: تسجيل 8 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

كتب:

أ ش أ
10:11 ص | الإثنين 10 أبريل 2023
انقاض الزلازل- ارشيفية

انقاض الزلازل- ارشيفية

أعلن المركز الوطني للزلازل السوري، تسجيل 8 هزات ضعيفة الشدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء السورية، أنّ محطات الشبكة الوطنية لـ«الرصد الزلزالي»، رصدت خلال المدة المذكورة هزة شمال غرب اللاذقية بـ 49 كيلومترا، و5 هزات في لواء إسكندرون، وهزتين في تركيا.

شدة الزلازل بين 1.5 و3 درجات

وأشار المركز إلى أنّ جميع الهزات تراوحت شداتها بين 1.5 و3 درجات على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 22 كيلومترا.

اقرأ المزيد:

مركز الزلازل السوري يسجل 20 هزة أرضية خفيفة خلال 24 ساعة

مركز الزلازل السوري يسجل 19 هزة ضعيفة خلال الـ24 ساعة الماضية

باحث زلازل لقناة الحياة: التاريخ سيذكر الرئيس السيسي بموقفه مع سوريا وتركيا

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب شمال شرق أفغانستان
بقلم أ ش أ