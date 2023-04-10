كوريا الجنوبية وبريطانيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة

بحث وزير الصناعة الكوري الجنوبي «لي تشانج-يانج»، ووزير أمن الطاقة البريطاني وحيادية الكربون «جرانت شابس»، اليوم، في سول تعزيز التبادلات الثنائية والتعاون في مجال توليد الطاقة النووية والطاقة النظيفة وفي مجال الهيدروجين وطاقة الرياح.

بناء مفاعل نووي جديد في بريطانيا

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» - وفقا لبيان وزارة التجارة والصناعة والطاقة - أن الجانبين اتفقا على السعي إلى مشاركة كوريا الجنوبية في بناء مفاعل نووي جديد في بريطانيا، حيث أطلقت لندن وكالة جديدة مكلفة بتوليد الطاقة النووية، وهي شركة بريطانيا العظمى للطاقة النووية، كما تم إصدار إعلان مشترك يدعو إلى العمل بشكل أوثق لضمان أمن الطاقة والاستجابة المشتركة لتغير المناخ.

مؤشرات تكامل بين بريطانيا وكوريا

وقال الوزير: «إن كوريا الجنوبية لديها القدرة التنافسية في تصميم وبناء محطات الطاقة النووية وتصنيع مكوناتها، وكذلك فيما يتعلق بالوقود النووي والمفاعلات الصغيرة»، ويمكن أن يكون للبلدين علاقات تكاملية في هذا المجال.