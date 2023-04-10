تداول 267 ألف طن بضائع خلال 48 ساعة بميناء الإسكندرية

شهدت حركة الملاحة بالهيئة العامه لميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا، حيث جرى دخول وخروج 49 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 39 سفينة، أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

تداول 2670 حاوية

وقالت الهيئة العامه لميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، في بيان، إن حركة تداول الحاويات شهدت نشاطا كبيراً خلال 48 ساعة الماضية، إذ تم تداول 2670 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة، وشكلت الحاويات الصادرة 46.4% تقريبا من حجم الحاويات المتداولة بواقع 1278 حاوية، بينما جرى ورود 1478 حاوية مكافئة.

تداول 267 ألف طن بضائع

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع في ميناء الدخيلة وميناء الإسكندرية، جرى تداول 267 ألف طن بضائع تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية، من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء، وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في جميع العمليات المينائية لمنع التلوث بكل صوره.