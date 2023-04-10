محافظ الشرقية يتابع أعمال المرحلة الثالثة بنفق عرابي في الزقازيق

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استكمال أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة بنفق عرابي بمدينة الزقازيق، أسفل خطي السكة الحديد 5 و6 على مسافة 50 مترًا، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالنفق ودخوله الخدمة الفعلية وفتحه أمام حركة السيارات وعبور المارة.

أعمال المباني والعزل وإنشاء الأرصفة

واطمأن محافظ الشرقية، على أعمال المباني والعزل وإنشاء الأرصفة أسفل سكك 1 و2 و3 و4، التي تشمل تركيب حديد علي جانبي سور النفق، وكذلك أعمال رد الشيء لأصله، مؤكدًا تكثيف ورديات العمل على مدار اليوم للانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة، وفتح النفق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين لخلق السيولة المرورية المطلوبة داخل مدينة الزقازيق.

أهمية مشروع نفق عرابي بالزقازيق

وأوضح أنّ أهمية مشروع نفق عرابي والجاري إنشاؤه في مدينة الزقازيق بتكلفة 240 مليون جنيه، كونه يُعد محورًا مروريًا جديدًا يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق، هو المساهمة في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة وتخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

كما حرص «غراب» على تفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بميدان عرابي، التي تشمل إقامة جدارية خلف تمثال عرابي بطول 20 مترًا وارتفاع 2.25 متر، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للتمثال بما لا يخل بالشكل الجمالي مع الالتزام بمراعاة إضفاء لمسة جمالية وحضارية على المكان لتتلاءم مع حجم الأعمال الجارية بالنفق، وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

والتقى بعدد من المواطنين واستمع لمشاكلهم وتعرف على احتياجاتهم، موجهًا الجهات المعنية بفحصها وتلبيتها فورا في إطار الإمكانيات المتاحة.

وتابع أعمال التطوير والتجميل الجارية بشارع الجلاء، وذلك بعد رفع الأكشاك لتوسعة الطريق وإقامة حدائق ومتنزهات للمواطنين وأماكن انتظار للسيارات، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشارع باعتباره أحد أهم المعالم الرئيسية المميزة للمدينة، وتنفيذًا لخطة المحافظة للتطوير والتجميل التي تشهدها المراكز والمدن ومنها مدينة الزقازيق.

وشدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالشارع، وتذليل كافة العقبات أمام الشركة المسند لها أعمال التطوير والتجميل، مع إلزامها بالجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها، فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

رافق المحافظ، المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، ومراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة، المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز الزقازيق، رضا بكري رئيس حي أول وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان.