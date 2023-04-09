رحلة عمرة للفائز الأول بمسابقة حفظ القرآن الكريم بالسطوحية في الشرقية

حصل الفائز بالمركز الأول في المسابقة القرآنية المنعقدة بقرية السطوحية التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية خلال شهر رمضان على جائزة عُمرَة، والتي تعقد منذ نحو 10 سنوات تحت إشراف الجمعية الشرعية، وتعقد شفهيا وتحريريا، كما تقسم الجوائز إلى مستويات، حسب المشاركة بعدد أجزاء القرآن من قبل المشاركين من حفظة كتاب الله.

الفائز بالمركز الأول شارك بالقرآن كاملا وحصل على عمرة

الشاب أحمد سامي تاج الدين أحد أبناء القرية، هو الفائز بجائزة العمرة في المسابقة القرآنية، لمشاركته بالقرآن كاملا، وهو طالب بكلية التربية جامعة الأزهر قسم الإنجليزي، ويعمل بتحفيظ القرآن الكريم منذ 4 سنوات.

يقول أحمد سامي تاج الدين لـ«الوطن» إنه ختم حفظ القرآن في عمر 12 عاما، كما حصل على إجازات في القراءات الثلاثة، برواية شعبة وحفص عن عاصم ورواية قالون ونافع، لافتا إلى أنه شارك في المسابقة عدة مرات، لإصراره على الحصول على جائزة العمرة، معلقا: «كنت عايز أفوز بيها وأهديها لوادتي لإسعادها، وبكينا من السعادة».

10 سنوات لمسابقة القرآن الكريم

ويوضح أحمد الزيات أحد أبناء قرية السطوحية والمنسق للمسابقة القرآنية والمشرف عليها تحت مظلة الجمعية الشرعية بالسطوحية، في حديث خاص لـ«الوطن1K أن المسابقة القرآنية بالشرقية تعقد في كل رمضان سنويا من حوالي 10 سنوات، ويتبرع بقيمة الجوائز أحد رجال القرية واهبا ثوابها صدقة جارية على نفسه بعد عمر طويل له موصيا باتباعها أبنائه من بعده، وذلك للتشجيع على حفظ القرآن وبالتالي إسعاد أهل قريته.

تقسيم جوائز المسابقة إلى مستويات

ويضيف الزيات أن الجوائز مقسمة حسب عدد الأجزاء المشارك بها في المسابقة، والجائزة الأولى والكبرى هي عمرة لبيت الله الحرام، لافتا إلى دعوة مشايخ أجلاء من خارج القرية ليكون التحكيم بطريقة موضوعية، وأن ينال كل شخص يستحق جائزته حسب مستواه في حفظ القرآن.

امتحان المسابقة شفهيا وتحريريا

وقال الشيخ إبراهيم عساف بإدارة أوقاف ديرب نجم أحد الشيوخ في اللجنة المشرفة في المسابقة القرآنية في قرية السطوحية إن امتحان المتسابقين في مسابقة القرآن الكريم يكون شفهيا وتحريريا وذلك لإعطاء كل ذي حق حقه من درجات اجتياز المسابقة حرصا على أن تذهب جائزة العمرة خاصة لمن يستحقها ثم الجوائز الأخرى عامة لمستحقها.