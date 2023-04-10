آخر مشهد في حياة «سلوى».. ابنها أنهى حياتها بسبب «فلوس المخدرات»

لم يرحم توسلات والدته التي تعيش برفقته بعد وفاة والده، فقد نشبت مشادة كلامية بينهما داخل شقتهما في نهار رمضان أول أمس الجمعة، بسبب عدم إعطائه أموالًا لشراء المخدرات، تطور الأمر إلى أن أقدم على إنهاء حياتها في ساعة شيطان باستخدام قطعة حديدية، وسدد لها ضربة غادرة لفظت فيها أنفاسها الأخيرة، وتركها جثة هامدة.

جريمة في صالة المنزل

أحد الجيران بمنطقة «بئر أم سلطان» بالبساتين بالقاهرة حيث مسرح الجريمة، لاحظ عدم رؤية السيدة كعادتها تخرج من منزلها في ذلك الوقت، واكتشف وجود آثار دماء في صالة المنزل، ليلاحظ جثتها ملقاة على جانب الحجرة، «الحقونا الحاجة سلوى مقتولة.. حد يلقحنا»، وأبلغ الأجهزة الأمنية التي حضرت في غضون دقائق وسيارة الإسعاف التي جرى نقلها إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة .

آثار بقع حمراء تشبه الدماء

حققت الأجهزة الأمنية بمسرح الجريمة، وتبين أنَّ الضحية تدعى «سلوى.س» تبلغ من العمر 60 سنة، وتبين أن ابنها وراء ارتكاب الواقعة بسبب عدم إعطائها أموال لشراء المخدرات، فانتقلت النيابة لمناظرة الجثمان وتبين ما بهِا من إصابات وعثرَتْ في مسرح الجريمة على قطعة حديدية به آثارُ بقع حمراء تشبه الدماء، وعثرتْ على آثار أخرَى بها ذاتُ البقع، فضبطتْهَا وندبَتِ الإدارةَ العامةَ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائية لمعاينة مسرح الحادث، ورفعِ كافَّة ما به من آثارٍ، كما ندبَتْ مصلحةَ الطبّ الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفاة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم .

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة تجديد حبسه في الموعد القانوني، فيما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه من عدمه، واستدعت أسرة المجني عليها لسماع أقوالهم.