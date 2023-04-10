العثور على جثة شاب في ترعة الإبراهيمية بأسيوط

عثر أهالي قرية بني رافع، التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط، على جثه شاب طافيه على سطح المياه بالترعة الإبراهيمية، وتم استخراجها والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

العثور على جثة شاب

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طافيه أعلى سطح المياه بالترعة الإبراهيمية أمام مدخل قرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط.

وعلى الفور، انتقل لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة منفلوط وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة من مياه الترعة الإبراهيمية، وتبين أن الجثة لشخص يدعى «م. م. ن. م»، 28 عاما، مقيم بقرية بهيج.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.