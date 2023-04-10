شروط وخطوات الحصول على دعم وقرض ميسر من المحليات لإقامة مشروع

تدعم وزارة التنمية المحلية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ لدعم الشباب والمرأة، وتوفّر أكثر من 1.5 مليون فرصة عمل من خلال تلك المشروعات، والعمل على تحسين دخول المواطنين، وتوفير مزيد من فرص العمل، والقضاء على البطالة وتشجيع العمل الحر، والتركيز على القرى والمناطق الشعبية من أجل مستقبل أفضل.

وتوفر وزارة التنمية المحلية تمويلًا ميسرًا للمشروعات الصغيرة، من خلال برنامج مشروعك، وصندوق التنمية المحلية بالأحياء والوحدات المحلية في المحافظات، وحدّدت الوزارة خطوات الحصول على تمويل ميسر؛ لدعم مشروعات الشباب والمرأة من خلال مسارين الأول برنامج مشروعك، والثاني صندوق التنمية المحلية.

شروط الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية

- تقديم طلب القرض في الوحدة المحلية، ويكون طالب القرض والضامن من نطاق الوحدة المحلية في بطاقة الرقم القومي.

- تكون بطاقة الرقم القومي لكلٍ من طالب القرض والضامن سارية.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

- لا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد على 55 عامًا.

- توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع.

- يُقدّم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.

قرض برنامج مشروعك

خطوات الحصول على قرض من مبادرة «مشروعك» من خلال الآتي:

- قدّم طلبا للحصول على القرض المطلوب في الوحدة المحلية التابع لها.

- تحديد حجم القرض الذي سيتم منحه للشاب بعد مراجعة الأوراق في كل وحدة.

- تقديم دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع وتشمل بيانات صاحب المشروع، وعدد العمالة والتكلفة المبدئية.

- تسليم الطلب لممثل البنك في وحدة «مشروعك» بعد استكمال المستندات المطلوبة.

- يقوم البنك فى مراجعة الأوراق وإخطار الشاب بالموافقة من عدمه.

- يتسلم الفرد القرض خلال أسبوعين من تقديم الأوراق.

- تفعيل نظام الشباك الواحد من خلال إنشاء مقرات للمشروع بجميع مدن ومراكز المحافظات يتواجد بها ممثلو البنوك للتيسير على المستفيدين في إنهاء الإجراءات.

الشروط المطلوبة:

- صورة بطاقة العميل.

- ضامن شخصي.

- عقد إيجار موثق.

- إيصال مرافق حديث.