التحول الرقمي على رأس أولويات دورات «التنمية المحلية»

تابعت وزارة التنمية المحلية بدء فعاليات الأسبوع الـ34 من الخطة التدريبية للمحليات والتي ينفذها مركز تدريب سقارة، والذي يشهد تنظيم ورشتين عمل هما ورشة وحدات التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات ، وورشة عمل منظومة الموارد البشرية والتدريب ودورة مؤشرات تقييم الأداء الوظيفى ..الآلية والتطبيق تقييم الأداء الفردي ومعدلات الأداء الوظيفي ، ويستفيد منهما 168 متدربا.

الخطة التدريبية

وأوضح المهندس صلاح شحاتة، مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية و التكنولوجية، أن مركز تدريب سقارة سيبدأ من خلال ورشة عمل الموارد البشرية و التدريب في مناقشة الخطة التدريبية الجديدة للعام المالى 2023/2024 خاصة مع قرب انتهاء خطة التدريب للعام الحالى ، حيث تناقش الورشة الإحتياجات التدريبية الواردة من المحافظات والوزارة ، ومؤشرات قياس الأداء وكيفية وضعها، ورأى المحافظات فى الدورات التخصصية ومدى الاستفادة منها، والتعرف على الأساليب السبعة لتصنيف مؤشرات الأداء، واختيار دورية القياس ووحدة القياس والتراكمية المناسبة لكل مؤشر والتمكن من تطوير مؤشرات أداء متخصصة.

وأشار إلى تقييم خطة العام الحالى 2022/2023 المنفذة و دراسة الأثر التدريبى على المحافظات ومناقشة استطلاع راى المتدربين خلال تنفيذ الدورات بالمركز ، والمقترحات الخاصة بالدورات التخصصية ومدى إمكانية ادراج دورات تخصصية جديدة ، وتنفيذ وتعديل ماتم مناقشته واعتماده للعرض .

وحدات التحول الرقمي

وأوضح أن ورشة عمل وحدات التحول الرقمي على إدارة المشاريع، وتنفيذ مجموعات عمليات البدء والتخطيط، وعمليات المراقبة والرصد والاغلاق ، وإعداد وبناء فريق العمل ، وبيان عمل المشروعات.

جدير بالذكر أن ورش العمل والدورات التدريبية التى ينفذها مركز سقارة للتدريب ، تعتمد على تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات وورش العمل خاصة مع حصول المركز على شهادة الايزو فى مجال التدريب ، و ذلك من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة، وعرض الأفكار وتطويرها ، كما يتم تطبيق سياسات تمكين متدربي الدورات فى محافظاتهم عن طريق التنسيق مع قيادات المحافظات ، وعقد ورش عمل محلية لهم مع عناصر منظومة العمل المتعلقة بهم في منظومة التدريب وبناء القدرات وترشيح المتميزين منهم لتولي مناصب قيادية بمحافظاتهم ، كما يتم تحديث محتوى كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستهدفين بالتدريب.