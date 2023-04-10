صندوق التنمية المحلية يمول 464 مشروعا صغيرا بقيمة 7.7 ملايين جنيه

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن موافقة صندوق التنمية المحلية على تمويل 464 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر حتى نهاية شهر مارس الماضي، باستثمارات 7,7 ملايين جنيه، ليصبح إجمالي ما تم اقراضه منذ بداية العام المالي الحالي عدد 1722 مشروعًا باستثمارات 29,4 مليون جنيه، بينها 1172 مشروعًا للمرأة المعيلة بنسبة 68% من إجمالي المشروعات.

نسبة مشروعات المرأة في محافظة أسيوط بلغت 100%

وقال وزير التنمية المحلية إن نسبة مشروعات المرأة في محافظة أسيوط بلغت 100%، وتجاوزت 75% في محافظات بورسعيد والقليوبية والبحيرة والاسماعيلية والبحر الأحمر، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس الوزراء، بتعزيز جهود الدولة لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات والتي تساهم في تشغيل الشباب والمرأة مما يقلل نسب البطالة، وسد احتياجات السوق المحلي، وتحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات في الأسواق المصرية.

تحقيق التنمية الاقتصادية

وأكد اللواء هشام آمنة، أن صندوق التنمية المحلية يعد أحد وسائل دعم تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية على أرض المحافظات وعلى مستوى كل الوحدات المحلية وكفور ونجوع مصر، لافتاً إلى أن الصندوق يهدف إلى دعم اقتصاديات القرى وتحويلها إلى قرى منتجة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر الدخل وتحسن الأحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية خاصة في القرى، ويهدف أيضاً إلى تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي من خلال تحمل المقترضين جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله.

توفير فرص عمل

وأوضح وزير التنمية المحلية أن خطة عمل صندوق التنمية المحلية تسعي لتحقيق أهداف الوزارة في الاهتمام بالصعيد وتحقيق التنمية المستدامة به من خلال خلق فرص عمل حقيقية وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لنجاح هذه المشروعات، مشيراً الى أنه تم تنفيذ 1131 مشروعًا بمحافظات الوجه القبلي باستثمارات 18 مليون جنيه بنسبة 62% من إجمالي الاستمارات التي نفذ بها الصندوق مشروعات على مستوى جميع المحافظات خلال هذا العام المالي الحالي.

أسوان في الصدارة

وأشار وزير التنمية المحلية، الي أن محافظة أسوان احتلت صدارة المحافظات في عدد المشروعات الممولة بعدد 395 مشروعًا باستثمارات 6,4 مليون جنيه، ثم محافظة المنيا بعدد 392 مشروعًا باستثمارات 6,1 مليون جنيه، ثم المنوفية 143 مشروعًا باستثمارات 3,3 مليون جنيه، والدقهلية 109 مشروعات باستثمارات 1,7 مليون جنيه، والوادي الجديد 96 مشروعًا باستثمارات 1,2 مليون جنيه، وسوهاج 78 مشروعات باستثمارات 1,5مليون جنيه، وتركزت المشروعات على مجالات الإنتاج الحيواني والدواجن ومنافذ البيع والمشروعات البيئية والحرفية التي تعتمد على موارد البيئة المحيطة، وبيع الأسمدة والأعلاف والغلال ومنتجات الألبان وعسل النحل.

نقلة سريعة بقري المبادرة الرئاسية حياة كريمة

ووجه اللواء هشام آمنة، القائمين على إدارة الصندوق بالتركيز على إحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقري المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية، خاصة وأن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير دخل ثابت وتحسين مستوي معيشة الأسرة تزامناً مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن، وذلك تماشيًا مع الهدف الرئيسي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فيما يخص المحور الاقتصادي و التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، مطالباً مجلس إدارة الصندوق بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط اجراءات الحصول على القروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب في جميع المحافظات.

إعداد دراسات جدوى المشروعات مجاناً

وأضاف اللواء هشام آمنة ان الصندوق يقوم بإعداد دراسات جدوى المشروعات مجاناً ويوافق فوراً على المشروعات التي تستفيد من الخامات المحلية المتاحة على المستوى المحلى والتي تراعى المعايير البيئية والتي تتكامل مع مشروعات تنموية أخرى بالنطاق المحلي والقرض الذي تنخفض فيها التكلفة الاستثمارية لفرص العمل الواحدة.

وأوضح أن تكلفة إقراض المشروعات تبلغ 6% سنوياً وتنخفض إلى 4% للمقترضين السابق حصولهم على قرض من الصندوق والتزموا بالسداد في المواعيد المحددة ويرغبون في الحصول على قرض جديد لإضافة طاقة إنتاجية جديدة، وأيضا المتحررين من الأمية وذوي الهمم والقدرات الخاصة.