أماكن استخراج بطاقة التموين بالبحيرة 2023.. الشروط والأوراق المطلوبة

يحصل المواطنون على دعم بالسلع الغذائية الأساسية، فيما يعرف بالسلع التموينية، والتي يتم الحصول عليها من خلال بطاقات التموين، لذا يهتم كثيرون بمعرفة أماكن استخراج بطاقة التموين بالبحيرة 2023، والأوراق اللازمة والشروط التي يجب توافرها.

أماكن استخراج بطاقة التموين بالبحيرة 2023

أماكن استخراج بطاقة التموين بـالبحيرة 2023 حددتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، عبر بيان لها، ليختار المواطنون المستحقون لدعم السلع التموينية أقرب مكتب لهم، وهي:

مكتب تموين أبو الريش بحارة الخوالقة بدمنهور البحيرة

مكتب تموين أبو الشقاف بقرية أبو الشقاف بحوش عيسى

مكتب تموين أبو المطامير باب الكوم بابو المطامير بالبحيرة مكتوب تموين أبو حمص بالمساكن الإقتصادية القديمة والمهاجرين بابو حمص

مكتب تموين افينا بالمساكن الشعبية بادفينا برشيد رويستا بالبحيرة مكتب تموين ادكوا بشارع خيرت بادكوا البحيرة

مكتب تموين ارمانيا بقرية ارمانيا بايتاى البارود البحيرة

مكتب تموين افلاقة بعمارات افلاقة بافلاقة البلد بدمنهور البحيرة مكتب تموين الابعادية بقرية الابعادية بدمنهور البحيرة

مكتب تموين الامراء بقرية الامراء اليمنية بكفر الدوار بالبحيرة مكتب تموين البركة بالمساكين الشعبية بقرية البركة بالبوحمص بالحيرة.

الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة التموين

وحتى يتمكن المواطنون المستحقين للدعم التموينى من الحصول على بطاقة التموين، عليهم تقديم الأوراق المطلوبة، وهي:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية

صور شهادات ميلاد الأبناء المضافين على بطاقة التموين

إيصال خدمات، كهرباء أو تليفون أو غاز

بيان حالة للمواطن لتحديد إستحقاق المستفيد.

شروط الحصول على بطاقة التموين في البحيرة 2023

وأوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة شروط الحصول على بطاقة التموين للمستفيدين منها، وهي:

- أن يكون من سكان المنطقة التابع لها مكتب التموين المستخرج منه بطاقة التموين.

- من مستحقى الدعم التمويني ليتمكن من الحصول على بطافة أسرة أو فردية.

إجراءات طالب خدمة الحصول على بطاقة تموين

كما أوضحت مديرية تموين البحيرة إجراءات طلب الحصول على بطاقة تموين، بتقديم طلب إلى مكتب التموين التابع له المتقدم بالطلب، على ـن يكون من المستفيدين بالتموين ومرفق به الأوراق المطلوبة للتقديم، ثم استلام بطاقة التموين من المكتب الذي تم التقديم به عقب مرور مدة الاستخراج.