أماكن استخراج بطاقة التموين بأسوان 2023.. الشروط والأوراق المطلوبة

وفرّت وزارة التموين عددا من أماكن استخراج بطاقة التموين بأسوان 2023، وذلك على مستوى مدن وقرى المحافظة، وحددت الأوراق المطلوبة، والشروط اللازمة، للتيسير على المواطنين في التوجه لأقرب مكتب لمحل إقامتهم.

أماكن استخراج بطاقة التموين بأسوان 2023

أماكن استخراج بطاقة التموين بأسوان 2023 حددتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، عبر بيان لها، فى عدة مكاتب رئيسية بمدن دراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو وأسوان، وجميعها تقدم الخدمة للمواطنين.

خريطة أماكن استخراج بطاقة التموين بأسوان 2023

وتنشر «الوطن» أماكن استخراج بطاقة التموين بأسوان 2023، كالتالي:

مكتب تموين أبو سمبل بالسوق السياحى بأبوسمبل في أسوان.

مكتب تموين إدفو بشارع التحرير بإدفو، في أسوان.

مكتب تموين إدفو شرق بقرية إدفو شرق مدينة أسوان.

مكتب تموين أسوان 1، بطريق الخزان بحي خالد بن الوليد، وسط البلد بأسوان.

مكتب تموين أسوان 2 بالحصايا، بالشادر القديم، بوسط البلد بأسوان.

مكتب تموين أقليت، بقرية أقليت، بكوم إمبو بأسون.

مكتب تموين البصيلة بالطريق العام بالبصيلة بأسوان.

مكتب تموين الرمادى بقرية الرمادى بأدفوا بأسوان

مكتب تموين السباعية بقرية السباعية بغرب أسوان

مكتب تموين الشطب بقرية الشطب بدروه بأسوان

مكتب تموين العباسية بقرية العباسية بكوم أمبوا بأسوان

مكتب تموين بنبان بقرية بنبان بدروه بأسوان

مكتب تموين توشكى بقرية توشكى بنصر النوبة بأسوان

مكتب تموين بلانه بقرية بلانه بنصر النوبة بأسوان.

إجراءات الحصول على بطاقة التموين بأسوان

وأوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسوان، إجراءت الحصول على بطاقة التموين عبر بيانها، حيث يتقدم المواطن لمكتب التموين التابع له ويقوم بتحرير النموذج الخاص باستخراج بطاقة جديدة طبقا للقرار 84 لسنة 2009، ثم يقوم بتقديم الأوراق المطلوبة، ويتم التأكد منها، ثم يتم استلام البطاقة بعد التاكد من البيانات وأنه من المستفيدين ليستلم البطاقة من المكتب الذى قدم به.

الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة التموين

وأشارت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسوان إلى أن الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة التموين، هي: