أماكن استخراج بطاقة التموين 2023 بالفيوم.. 67 مكتبا تغطي كل المدن

خصصت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، عددا من أماكن استخراج بطاقة التموين بالفيوم 2023 وذلك لتقديم الكثير من الخدمات، سواء استخراج أو إضافة مواليد أو أفراد، أو تعديل بيانات، وذلك تيسيرًا على المواطنين.

وتستعرض «الوطن» أماكن استخراج بطاقة التموين بالفيوم 2023، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن استخراج بطاقة التموين بالفيوم 2023

ويبلغ عدد أماكن استخراج بطاقة التموين بالفيوم 2023 نحو 67 مكتبا، بينها 13 مكتبًا في مركز إطسا، و13 في مركز سنورس، و8 في أبشواي، و11 في طامية، و7 يوسف الصديق، و5 في مدينة الفيوم، و10 في مركز الفيوم.

أماكن استخراج بطاقة التموين بالفيوم 2023 أبشواي

وبلغ عدد أماكن استخراج بطاقة التموين بالفيوم 2023 وتحديدًا في مركز أبشواي نحو 8 مكاتب كالتالي:

مكتب تموين قرية أبو كساه. مكتب تموين شارع الجمهورية في مدينة أبشواي. مكتب تموين قرية الخالدية. مكتب تموين قرية العجميين. مكتب تموين قرية النصارية. مكتب تموين قرية سنرو القبلية. مكتب تموين شكشوك في 3 عمارات الملاحات. مكتب تموين قرية طبهار.

أماكن استخراج بطاقة التموين بالفيوم 2023 إطسا

وبلغ عدد أماكن استخراج بطاقة التموين بالفيوم 2023 وتحديدًا في مركز إطسا نحو 13 مكتبًا كالتالي:

مكتب تموين قرية أبو جندير. مكتب تموين قرية أبو صير بدفنو. مكتب تموين مدينة إطسا ويقع في 26 مساكن أبو حامد. مكتب تموين بندر إطسا. مكتب تموين قرية الحجر. مكتب تموين قرية الغرق. مكتب تموين قرية قصر الباسل. مكتب تموين قرية شدموه. مكتب تموين قرية جردو. مكتب تموين قرية تطون. مكتب تموين قرية قلمشاه. مكتب تموين قرية قلهانة. مكتب تموين قرية منية الحيط. مكتب تموين قرية مطول.

أماكن استخراج بطاقة التموين بالفيوم 2023 سنورس

وبلغ عدد أماكن استخراج بطاقة التموين بالفيوم 2023 وتحديدًا في مركز سنورس نحو 13 مكتبًا كالتالي:

مكتب تموين قرية السعيدية. مكتب تموين قرية سنهور البحرية. مكتب تموين قرية سنهور القبلية. مكتب تموين مدينة سنورس. مكتب تموين قرية بيهمو. مكتب تموين قرية ترسا. مكتب تموين قرية جبلة. مكتب تموين قرية جرفس. مكتب تموين قرية منشأة بني عثمان. مكتب تموين قرية منشأة طنطاوي. مكتب تموين قرية مطرطارس. مكتب تموين قرية نقاليفة. مكتب تموين قرية فيديمين.

أماكن استخراج بطاقة التموين بالفيوم 2023 الفيوم

وبلغ عدد أماكن استخراج بطاقة التموين بالفيوم 2023 وتحديدًا في مدينة الفيوم نحو 5 مكاتب كالتالي:

مكتب تموين التفتيش بشارع مستشفى الرمد. مكتب تموين الحادقة ش درب النحاسين ميدان الشيخ سالم. مكتب تموين قرية الصوفي بالساحة الشعبية. مكتب تموين كيمان فارس 44 مساكن التعاونيات. مكتب تموين الشيخ حسن وسط البلد.

أماكن استخراج بطاقة التموين بالفيوم 2023 مركز الفيوم

وبلغ عدد أماكن استخراج بطاقة التموين بالفيوم 2023 وتحديدًا في مركز الفيوم نحو 10 مكاتب كالتالي:

مكتب تموين قرية تلات. مكتب تموين قرية الشيخ فضل. مكتب تموين قرية العزب على طريق مصر الفيوم. مكتب تموين قرية اللاهون. مكتب تموين قرية الناصرية عزبة مقار خليل طريق مصر الفيوم. مكتب تموين قرية سيلا طريق مصر الفيوم. مكتب تموين قرية دسيا مركز الفيوم. مكتب تموين قرية هوارة المقطع، الدور 3 وسط البلد. مكتب تموين قرية كفور النيل وسط البلد. مكتب تموين قرية هوارة عدلان وسط البلد.

أماكن استخراج بطاقة التموين بالفيوم 2023 طامية

وبلغ عدد أماكن استخراج بطاقة التموين بالفيوم 2023 وتحديدًا في طامية نحو 11 مكتبًا كالتالي:

مكتب تموين قرية الجمهورية. مكتب تموين قرية الروضة. مكتب تموين قرية دار السلام. مكتب تموين قرية سرسنا طامية. مكتب تموين قرية قصر رشوان. مكتب تموين مدينة طامية. مكتب تموين المظاطلي في عزبة مرقص. مكتب تموين قرية العزيزية. مكتب تموين قرية فانوس. مكتب تموين قرية كفر محفوظ. مكتب تموين قرية منشأة الجمال.

أماكن استخراج بطاقة التموين بالفيوم 2023 يوسف الصديق

وبلغ عدد أماكن استخراج بطاقة التموين بالفيوم 2023 وتحديدًا في يوسف الصديق نحو 7 مكاتب كالتالي: