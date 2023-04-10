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مباحثات يابانية صينية لمناقشة المخاوف البحرية في المياه المتنازع عليها

كتب:

هانى حسن
11:23 ص | الإثنين 10 أبريل 2023
اليابان والصين

اليابان والصين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، باجتماع مسؤولين يابانيين وصينيين كبار، الاثنين؛ لمناقشة المخاوف البحرية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي، بينما أجرت بكين مناورات حربية حول تايوان.

جاء الاجتماع، وهو جزء من سلسلة محادثات دورية بدأت في 2012، في الوقت الذي قامت فيه طائرات حربية وسفن حربية صينية بمحاكاة ضربات ضد تايوان بعد زيارة الرئيسة، تساي إينج وين، للولايات المتحدة واجتماعها مع رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي.

التعاون مع اليابان في المنطقة البحرية

وقبل المحادثات، قال رئيس الوفد الصيني، هونج لي آنج، إنه يسعى للتعاون مع اليابان في المنطقة البحرية، ويتوقع إجراء حوار تفصيلي مع نظرائه.

وقال مُتحدث باسم الحكومة اليابانية، إن طوكيو تتابع التدريبات الصينية حول تايوان باستمرار و«باهتمام كبير». 

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بقلم هانى حسن