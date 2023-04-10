استمرار تدريبات الصين العسكرية بالقرب من تايوان وانقطاع الاتصالات بين الكوريتين

شهد عدد من الدول الآسيوية خلال الساعات الـ 24 الماضية عدة أحداث، أهمها استمرار تدريبات «السيف الحاد» الصينية حول جزيرة تايوان، وسط استمرار عدم استجابة كوريا الشمالية، لليوم الرابع على التوالي، للمكالمات الروتينية اليومية مع الجارة الجنوبية من خلال قناة الاتصال بين الكوريتين والخط العسكري الساخن.

وواصل الجيش الصيني، لليوم الثالث تدريبات عسكرية تحمل اسم «السيف الحاد»، حول جزيرة تايوان، فيما أعلنت «بكين» أن طائرات تحمل ذخيرة حية أجرت محاكاة لتنفيذ ضربات قرب تايوان، فيما رصدت وزارة الدفاع في «تايبيه»، 59 طائرة عسكرية صينية قرب الجزيرة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

حاملة الطائرات شاندونج تشارك في السيف الحاد

وللمرة الأولى، شاركت حاملة الطائرات «شاندونج» الصينية في تدريبات السيف الحاد العسكرية حول جزيرة تايوان، وكان السناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام، أشار في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، إلى تدابير جوابية من جانب «واشنطن»، لافتا إلى أنه يؤمن بسياسة الصين الواحدة لكنه يرغب في القتال من أجل الجزيرة.

توتر في بحر الصين الجنوبي: إبحار مدمرة أمريكية

بدورها، أبحرت المدمرة الأمريكية «يو إس إس ميليوس»، في بحر الصين الجنوبي لتأكيد حق وحرية الملاحة، فيما قالت «بكين»، إن المدمرة توغلت بشكل غير قانوني.

من جانبها، أطلقت اللجنة المركزية لـ «الحزب الشيوعي» الحاكم في الصين، حملة تفتيش مالي شاملة في مرحلة أولى في إطار مكافحة الفساد، تشمل 30 شركة مملوكة للدولة و5 وكالات مالية والإدارة العامة للرياضة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

وفي شبه الجزيرة الكورية، استمر لليوم الرابع على التوالي، عدم استجابة كوريا الشمالية للمكالمات الروتينية اليومية مع جارتها الجنوبية من خلال قناة الاتصال بين الكوريتين والخط العسكري الساخن، فيما من المفترض إجراء الكوريتان مكالمات هاتفية مرتين في اليوم، الساعة 9 صباحًا و5 مساءً بالتوقيت المحلي، عبر قناة الاتصال المشتركة بينهما.

وفي كوريا الجنوبية، بدأ الجيش الكوري الجنوبي، اليوم، تدريبات سنوية مشتركة تحمل اسم «هوارانج» في مدينة دايجو الجنوبية جنوب شرق العاصمة، كجزء من جهود السلطات في «سول»، للحفاظ على وضع دفاعي متكامل ضد التهديدات العسكرية للجارة الشمالية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب»، الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

فرقاطة جديدة كورية جنوبية

بدورها، قالت البحرية الكورية الجنوبية، ووكالة شراء الأسلحة إنه من المقرر أن تقيم، البلاد، اليوم، مراسم إطلاق فرقاطة جديدة تحمل اسم «تشونجنام»، تزن 3600 طن مزودة بقدرات معززة مضادة للغواصات والجوية، فيما سيشارك نحو 150 شخصًا بينهم وزير الدفاع الكوري الجنوبي، «لي جونج سوب»، في مراسم إطلاق الفرقاطة.

وفي ميانمار «بورما سابقا»، شهدت البلاد هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر على عمق 128 كيلو متر، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار أو ضحايا.