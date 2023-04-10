تفاصيل فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبدالعزيز بعد الانتهاء من تصويره

أعلن الفنان كريم عبد العزيز انتهاء تصوير فيلم «بيت الروبي» للمخرج بيتر ميمي، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي في موسم صيف 2023، وفقًا لما أعلنه عبر حسابه على «تويتر»، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية وتارا عماد.

ويجسد كريم عبد العزيز خلال أحداث فيلم «بيت الروبي» من تأليف محمد الدباح وريم القماش، شخصية إبراهيم الروبي ويعمل كـ«بلوجر»، ومتزوج من نور التي تعمل طبيبة تعاني من مشاكل في الإنجاب ما يدفعها إلى القيام بتصرفات متهورة تصل إلى سرقة أحد الأطفال من المستشفى التي تعمل بها، مما يضعهم في عدد من الأزمات والمواقف الكوميدية.

تفاصيل فيلم بيت الروبي

ويقوم كريم محمود عبد العزيز خلال الأحداث بدور الشقيق الأصغر لـ«إبراهيم الروبي»، كما يلقي الفيلم الضوء على واحدة من أبرز القضايا المجتمعية في الوقت الحالي وهي توغل منصات التواصل الاجتماعي في الحياة وسيطرتها على المتابعين، ومن المتوقع طرح الفيلم في موسم عيد الأضحى السينمائي وفقا لما كشف كريم محمود عبدالعزيز في وقت سابق.