كريم عبد العزيز والمخرج محمد سامي يصلان إلى عزاء والد دينا الشربيني

بدأ منذ قليل عزاء والد الفنانة دينا الشربيني، المقام بمسجد المشير طنطاوي، في منطقة التجمع الخامس، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.

عزاء والد دينا الشربيني

وحرص الفنان كريم عبد العزيز، والمخرج محمد سامي، والفنان شريف سلامة، وياسمين رئيس، أن يكونوا أول الحضور لعزاء والد دينا الشربيني، ودعمها ومواساتها.

مدير أعمال عمرو دياب في العزاء

كما تواجد أندرو مدير أعمال الفنان عمرو دياب، في العزاء وحرص على مساندة دينا الشربيني، واستقبال المعزين بجانبها، وساعدها في الترتيبات الخاصة بقاعة العزاء.