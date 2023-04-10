العثور على جثة مريض نفسي داخل مسكنه في أسيوط.. والتحريات: شبهة جنائية

عثر أهالي قرية العصارة التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط، على جثة مسن يعاني من مرض نفسي ملقاة علي الأرض بمسكنه، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

العثور على جثة مسن

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة مسن داخل مسكنة بقرية العصارة التابعة لمركز الفتح.

شبهة جنائية

وعلى الفور، انتقل لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة الفتح وسيارة الإسعاف، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وأن الجثة لشخص يدعى «ع. أ. ح»، 68 عاما، مقيم بقرية العصارة التابعة إلى مركز الفتح في محافظة أسيوط، مريض نفسي ويخضع للعلاج النفسي والجثة بها شبهه جنائية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.