إصابة 12 شخصا بينهم 8 طلاب في انقلاب سيارة ربع نقل على «صحراوي المنيا»

انقلبت سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية بلنصورة في غرب مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، مما أسفر عن إصابة 12 شخصا، بينهم 8 طلاب، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية بلنصورة التابعة لمركز أبوقرقاص، ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 12 شخصا، بينهم 8 طلاب.

نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي

وبانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية، وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين أن المصابين هم سالم عبد الفتاح، 17 عاما، وإسلام أبو العلمين، 16 عاما، محمد عبدالحميد 15 عاما، يوسف بكر، 16 عاما، عبد الستار عزت، 16 عاما، عبد الله اليمني، 16 عاما، محمد جمال، 17 عاما، نور ناصر، 18 عاما، جميعهم طلاب، يقيمون في قرية جريس بمركز أبوقرقاص.

كما أصيب في الحادث عرفة حسن 41 عاما، فلاح، تامر علي 25 عاما، فلاح، يقيمان بقرية جريس، كما أصيب اثنان مجهولا الأسم والعنوان بغيبوبة تامة، وجري نقل جميع المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه إرتجاج وكسور.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.