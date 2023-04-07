أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في المنيا.. 323 جامعا في 9 مراكز

حددت مديرية الأوقاف في محافظة المنيا 323 مسجدا لإقامة الاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان بجميع المدن والمراكز التسع.

المساجد المسموح بها الاعتكاف في المنيا

في مركز العدوة: التوحيد بالشيخ مسعود، التقوي بالقايات، الرحمة القبلي بالقايات، الصالح بمنشأة حلفا، أبو إسحاق بالعقلية، الأهالي بكفر عبد الخالق، التوحيد والشرقي بمنشأة حلفا، سيدي حامد ببني عامر، الشرقي بالعقلية، الشرقي ببرمشا، القبلي الجديد والرحمة بكفر عبد الخالق، النصر بالجبل 6، الإصلاح، وعمر أبن الخطاب بالبسقلون، الحاج عدوي بمدينة العدوة.

وفي مركز مغاغة: أحمد الشيمي بدهروط، البرهان، السلام، قاسم المصري، الأنوار المحمدية، وأمبابي بمدينة مغاغة، الشيح سلام، أبو حدق، بشارونة، الحسيني بدهمرو، الغربي ببني خالد، الأمير زياد بالشيخ زياد، بطران ببطران، الشلقامي بأبا البلد، الفتح بقفادة، السبيل، وأبو خضر ببرطباط، آل أدريس، وعمر ابن الخطاب بكوم الحاصل، التقوي ونوح ببني واللمس، الأهالي والرحمن بالزوره، الرضوان بالبلاعزتين.

المساجد المسموح الاعتكاف بها في مركز المنيا

وفي مركز المنيا: النور نزلة حسين، الرحمن الغربي، وترك بالبرجاية، كامل عطية والعلم والإيمان بصفط اللبن، التوحيد، عمر عبد العزيز، النور والمجاهدين بدماريس، الهدي بحي مكة، بني حماد ببني حماد، النور زاوية سلطان، إسماعيل راشد بكدوان، أحمد طه بالأبعدية، أخضري والكبير والحمد والحاج فارس والمحطة، وفاطمة الزهراء، الحبشي، وشاهين بك، واللمطي ببندر المنيا، الكبير بزاوية سلطان القبلية، الشرقي بماقوسة، السلام بالمصاص، الإيمان والنور بماقوسة، البركة ببني أحمد الشرقية، إسماعيل فوزي بسوادة، التوحيد ببني حماد، القشيري بالإخصاص، السيدة مريم بأبو فيلو، الروضة بالحوارته، السيدة زينب بالمنيا الجديدة، المعلمين بالمصاص، الغفار ببني أحمد الشرقية، التوحيد وأبو طاقية وأبو سمرة والرحمن الرحيم بريده، الكبير بالشرفا، التوحيد بعزبة بدوي، صلاح الدين، والجهاد والفتح بأرض سلطان، الهداية بطهنا، الرحمن بأرض المولد، الواحد الأحد، عمر ابن الخطاب، محمد الطويل، الصحابة، قمر الدولة والرحمن الرحيم ويحي شاهين بالمنيا بالمنيا الجديدة، عثمان أبن عفان، عمر أبن الخطاب بأبوهلال، الإماراتية بالمنيا الجديدة، أبو هارون بالبرجاية، الغربي بالحوارتة، أبوقرين بأبوقرين، الرحمن نزلة حسين، سلامة الشرقي بالبرجاية، الفولي ببندر المنيا، التحرير بشلبي، الرحمن بالحوارتة، الشاب التائب ببني أحمد، مجمع التوحيد بالإخصاص، سعد الدين ببني أحمد، الوحدة بشاهين، المصطفي بالبرجاية، الجمعية الزراعية بتله، الصحابة بطوه، والرحمة بدمشاو هاشم، أم المؤمنين والإخلاص والحمر بدمشير، الفلاحين بالفلاحين، الرحمن، وسليم صائب بسليم صائب، رسلان بالجمله.

وفي مركز مطاي: الشيخ هارون بمطاي البلد، العمري بأبو حسيبه، الكبير بأدقاق، الكبير بأبو عزيز، الضباعنة ببردنوها، الكبير بكوم والي، صلاح الدين، المجمع الإسلامي بمدينة مطاي، أولاد فراج بنزلة ثابت، الإصلاح الزراعي بلطف الله، الحبشي بشرق المحطة، الشيخ أبو بكر بمدينة مطاي، الكبير بأبو شحاته، الفتح بالإتلات، الحيني بأبوان، الكبير ببني عمار، الكبير بكوم مطاي، التوقي بنجم، أبو غنيمة بمنبال، الرحمانية بالروضة، الرحمن بمرزوق، الرحمن بهواره، التقوي بحلوه.

وفي مركز ملوي: المحمود بديروط أم نخله، كحيل عمار، الشيخ علي، العلم والإيمان بدوره، أنس ابن مالك بأبو طاقيه، اليوسفي بالشيخ شبيكة، محمد نور الدين بنور الدين، الكبير بأم برق، البحري، الكبير القبلي، السنة البحري، أبو حسب، أبو بكر الصديق، صالح الشرقي، عمر ابن الخطاب وجميعها بقرية إتقا، النور الجبالي، الست حمايات، أنس ابن مالك، بلال ابن رباح، اليوسفي، العرفاني، التوبة، العمال، الهدي النبوي، العلم والإيمان، عبد الحكيم جابر، الرحمن، علي ابن أبي طالب، عمرو ابن العاص، المجيدي الشرقي، الأقطم، العبودية، الشيخ ناصر، الشيخ محروس، الشيخ درويش، الثانوية العسكرية، قباء، أحمد ابن حنبل، الحمد، وجميعها ببندر ملوي، الشرفا، الكبير، السلام، الزاوية بالأشمونين، رياض الجنة، الرحمة، الأربعين، السلام، الرحمن، الحبيب، الخارفي، أبو النور، الشيخ سعيد، التقوي، أبو بكر الصديق، عمر ابن الخطاب وجميعها بقرية أم قمص، العتيق، اليوسفي، الرحمة، أبو بكر الصديق ببني روح، القبلي بتادروس، الحاج عبد الجابر، الحاج إبراهيم، الشيخ منصور، الوسية، الحجايبة بقرية تندة، الهدي، محمد الرحيم بتونا الجبل، الرحمن الغربي بجلال الشرقية، نبي الرحمة بالريرمون، النور، الرحمن، العمدة، الحاج عبد العال، التوحيد، وجميعها بقرية الحرية، الجمعية الزراعية، النور، نور الإسلام، السنة، الوسطاني، آل إبراهيم، الكواشير، المعرفة والإيمان، عباد الرحمن، التقوي، عمرو، إكرام حسين، وجميعها بقرية سنجرج، التوحيد بشرارة البحرية، الغربي بشرارة القبلية، التوحيد بعبد الواحد، الدعوة بعرب بني خالد، مهران بعزبة مهران، الرحمن بعزبة عبد الحكيم، الرحمن، الحكام، اليوسفي بقصر هور، الشرقي، بنجع مدوري، النصر، الطرشاني بنجع مركب، هريدي بنجع هريدي، الكبير بنزلة تندة، العمدة القبلي والعمدة البحري بنواي، الحسيني، النواصر، الأزرق، بقرية هور.

وفي مركز سمالوط: عبد الجواد سالم، المعصرة الغربي، العتيق، الزهراء، المعهد الديني، الإبعادية القبلي، الشريف، التوحيد، الشريعي، بمدينة سمالوط، وأبو بكر الصديق بمنقطين، والرحمن بالصرماني.

وفي مركز أبوقرقاص: الأوقاف الغربي، الحق، ناصر، متولي عبد المقصود، السوداني، المركز الطبي، الشهداء الثلاثة، نادي ناصر، وجميعها بالفكرية، والتوحيد، الرحمه، الهلايله ببني حسن، والشيخ تميم بالشيخ تمي، والإسلامبولي، والتقوي بمنشأة دعبس، والحاج حسين بمنشأة الزعفرانة، والإيمان البحري بالسبنبلاوين، والفتح ببني عبيد.

وفي مركز بني مزار: الموقف، النور بصندفا، والحسن ابن الصالح، والنور بالبهنسا، والرحمن، والعمري بأشروبه، حسن رضوان، وحمدي سيف النصر ببردونه، الزهراء والعتيق بأبو العباس، التقوي، الوسطاني بأبطوجة، العمري بشلقام، الأوقاف، والبحري بساقولا، النور، أحمد هب الريح، وأبو شوك بالجرنوس، القديم بكفر أنس، حسن عبد الرازق بأبو الهوي، التقوي باليوسفي، مبارك بالخواجه، القديم بالشلابي، الرحمة بأحمد جوهر، الحق بمحمد عبد القادر، عمر ابن الخطاب ببادروس، عبد الرحمن أبو ليفه بأبو رجب، الرحمن بالمعطن، الحاجة زكية عزام، الشيخ سليمان، صيام الغربي، الشافعي، والشبايلة، بمدينة بني مزار.

وفي مركز ديرمواس: قباء، والصلاحي بدلجا، النصر بنزلة البدرمان، المجاهدين، الكبير بمدينة ديرمواس، الحاجة مني والقطايفة بالعمارية الغربية، الرحمن بالحاج قنديل، عبد الله الكدواني بطوخ، عباد الرحمن بالسوالم، أولاد أحمد بتل بني عمران.

شروط الاعتكاف في 6200 مسجد على مستوى الجمهورية

وأعلنت وزارة الأوقاف إعداد 6200 مسجد على مستوى الجمهورية للاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان، بناءً على أهمية هذه السنة المؤكدة والثابتة في تلك الأيام المباركة، بهدف إحياء سنة الاعتكاف وتفعيلها بشكل ملموس.

ووضعت وزارة الأوقاف بعض الشروط والضوابط للاعتكاف ومنها: احترام وتقدير حرمة المسجد وقدسيته والحرص على نظافته وصيانته، وعدم توزيع أي كتب أو إصدارات أو مطويات أو مجلات أثناء الاعتكاف، وإذا كان هناك مكتبة في المسجد، فيمكن الاطلاع عليها، ويمكن لإمام المسجد فقط تقديم دروس دعوية حسب الحاجة والضرورة، بناءً على خطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد، كما يمنع تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احترامًا لخصوصياتهم الشخصية، ويجب الاقتصار على استخدام الهاتف للضرورة القصوى، حتى يتمكن المعتكفون من التفرغ للطاعة والعبادة.