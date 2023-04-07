«القاهرة الإخبارية»: إصابة فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في طوباس

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بإصابة فلسطيني خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في طوباس.

يُشار إلى أن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت اليوم الجمعة، مقتل مستوطنتين اثنتين، وإصابة ثالثة بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار بمنطقة الحمرا بالأغوار الشمالية.

وأوضحت أن منفذي العملية انسحبا عقب تنفيذها، ومشطت القوات الإسرائيلية المنطقة بحثًا عنهما.

وخرجت مسيرة فلسطينية من المسجد الأقصى بعد أداء صلاة الجمعة اليوم، تنديدًا بالتصعيد الإسرائيلي الذي حدث في أكثر من مكان وأيضًا بحق المعتكفين بالمسجد الأقصى.