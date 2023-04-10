أماكن استخراج برنت تأميني في الأقصر 2023 والأوراق المطلوبة

تتطلب معظم التعاملات الحكومية، استخراج برنت التأمينات الاجتماعية، لذا يهتم مواطنو محافظة الأقصر بمعرفة أماكن استخراج برنت تأميني بالأقصر 2023 والأوراق المطلوبة، للحصول على البرنت التأميني الخاص بكل منهم.

وتيسر معرفة أماكن استخراج برنت تأميني بالأقصر 2023 والأوراق المطلوبة على مواطني الأقصر، مهمة البحث عن المكان الأقرب لكل منهم، فلا يتحمل البعض مشقة الذهاب لمكان أبعد فضلًا عن تجهيز الأوراق المطلوبة.

أماكن استخراج برنت تأميني في الأقصر 2023

ويوجد في الأقصر 3 فروع للتأمينات «التأمينات الحكومية، التأمينات الاجتماعية، ومكاتب المقاولات والسيارات»، حيث يوجد مقر التأمينات الاجتماعية الرئيسي في الأقصر، شرق السكة الحديد بشارع القراريش خلف المحطة، كما يوجد مقرين في مدينة أرمنت وفي مدينة إسنا للقطاع الخاص سواء مؤمن عليه أو صاحب معاش أو المستحقين عنهم.

أماكن استخراج التأمينات الحكومية

أما مقر التأمينات الحكومية لموظف الحكومة والقطاع العام سواء في الخدمة أو بالمعاش أو المستحقين عنهم، فيوجد المقر الرئيسي في الكرنك أمام مكتبة مصر العامة شمال المدينة، كما يوجد مقرين آخرين في مدينة طيبة شمال الأقصر بجوار جهاز المدينة، وآخر بمدينة إسنا بشارع البحر.

أماكن استخراج تأمينات المقاولات والسيارات

كما يوجد مقر مكتب لتأمينات المقاولات بمدينة طيبة شمال المحافظة، ومكتب آخر لتأمينات السيارات في المنشية بوسط مدينة الأقصر.

الأوراق المطلوبة والتكلفة

ويتطلب استخراج برنت تأميني، شهادة الميلاد وذلك لأول مرة، أما إذا لم تكن المرة الأولى فيتطلب البطاقة الشخصية، بتكلفة قدرها 10 جنيهات للبرنت الواحد.