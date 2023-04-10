بسبب سوء الأحوال الجوية.. توقف رحلات البالون الطائر بالأقصر 4 أيام

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، توقف رحلات البالون الطائر لليوم الثاني على التوالي بسبب سوء الطقس ويستمر في التوقف لمدة يومين آخرين على أن يعود يوم الخميس المقبل، بحسب ما أكد أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح

وأوضح الطيب أن سلطة الطيران المدني قررت إيقاف رحلات البالون الطائر لليوم الثاني على التوالي، حيث توقفت رحلات البالون أمس الأحد واليوم الاثنين، وتستمر في التوقف يومي الثلاثاء والأربعاء، بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح والشبورة وانخفاض مستوى الرؤية.

البالون الطائر يوفر أكثر من 2000 فرصة عمل

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إلى أن البالون يعد من أهم الأنشطة السياحية التي تميز الأقصر ويشهد إقبالا كبيرا من السائحين كونه لا يوجد إلا في محافظة الأقصر، كما توفر 17 شركة بالون طائر ، فرص عمل لأكثر من 2000 شاب من شباب المحافظة ما بين طيارين ومهندسين ومندوبين وسائقين وعمال ومرشدين سياحيين وغيرهم.

البالون الطائر بالأقصر المركز الثالث عالميا

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر، يحتل المركز الثالث عالميا، كما تتفرد بهذا النمط السياحي المميز على مستوى الجمهورية، كونها لا يوجد بها بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران، إضافة إلى أنها المدينة السياحية الأولى في مصر.