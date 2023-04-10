ندوة تثقيفية عن مزايا التأمين على الماشية في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى العاملين بها، مشيدا بالتعاون والتنسيق الدائم بين مديريتي الزراعة والطب البيطري في عقد وتنظيم الندوات واللقاءات التوعوية والارشادية للعاملين لمناقشة وطرح عدد من الموضوعات والرؤى لتعظيم الاستفادة من الثروة الحيوانية وزيادة انتاجيتها والحفاظ عليها.

ندوة تثقيفية عن مزايا التأمين على الماشية

وأشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، بتنفيذ ندوة تثقيفية عن مزايا التأمين على الماشية لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، بحضور عدد من العاملين بمديريتي الزراعة والطب البيطري.

حملات توعوية

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن الندوة تناولت التعريف بمميزات التأمين على الماشية ضد المخاطر (النفوق - الذبح الاضطراري – الحريق - السرقة - خيانة الأمانة، أو سرقتها من قبل حراسها)، وذلك من خلال التوجه للإدارات البيطرية بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية وبرسوم زهيدة لا تتخطى 1% من قيمة الماشية بالإضافة لحصول كل مؤمن على حصة النخالة من التموين بحد ادنى 30 كيلو فى الشهر.