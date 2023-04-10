أماكن استخراج برنت تأميني بأسوان 2023 والأوراق المطلوبة.. 7 مكاتب

يحتاج المواطنون لاستخراج برنت التأمينات الاجتماعية في معظم تعاملاتهم الحكومية، لذا يهتم مواطنو محافظة أسوان بمعرفة أماكن استخراج برنت تأميني بأسوان 2023 والاوراق المطلوبة، للحصول على البرنت التأمينى الخاص بكل منهم.

وتسهل معرفة أماكن استخراج برنت تأميني بأسوان 2023 والأوراق المطلوبة على مواطني أسوان، مهمة البحث عن المكان الأقرب لكل منهم، فلا يتحمل البعض مشقة الذهاب لمكان أبعد فضلًا عن تجهيز الأوراق المطلوبة.

أماكن استخراج برنت تأميني بأسوان 2023 والأوراق المطلوبة

أماكن استخراج برنت تأميني بأسوان 2023 والأوراق المطلوبة حددتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في عدة قرى ومراكز بأسوان، فضلًا عن المقر الرئيسي للتأمينات الاجتماعية، وهي كما يلي:

- مكتب التأمينات الاجتماعية بمقاولات أسوان بامتداد حي العقاد في وسط البلد بأسوان.

- مكتب التأمينات الاجتماعية بنصر النوبة بـ19 عمارات مجلس المدينة بنصر النوبة بأسوان

- مكتب التأمينات الاجتماعية بكوم أمبو بـ2 عمارات الزهور شارع سعد زغلول.

- مكتب التأمينات الاجتماعية بقطاع عام أسوان بـ31 عمارات أطلس الدور 2.

- مكتب التأمينات الاجتماعية بسيارات كوم أمبو بحى السبعين بعمارة السلواوي.

- مكتب التأمينات الاجتماعية بسيارات أسوان بـ31 عمارة أطلس بضاحية أمين الشريف.

- مكتب التأمينات الاجتماعية بسيارات إدفو بشارع التحرير بعمارة كنزي.

وحددت تأمينات أسوان، عدة طرق للحصول على برنت تأميني تقليدي وإلكتروني، إذ يمكن زيارة أحد فروع الهيئة بأسوان واستخراج برنت تأميني أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو عبر الاتصال بالخط الساخن للهيئة على رقم 16217.

رابط الحصول على برنت تأميني

ويمكن الحصول على برنت تأميني عبر الرابط من هنا، ويتم خلاله كتابة الرقم القومي، واجتياز خطوات الحصول على برنت تأميني.

وحددت الهيئة خطوات الحصول على برنت تأميني إلكترونيا كالتالي:

- اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني​ بالرقم القومي.

- الضغط على ​​بدء الخدمة.

- إدخال البيانات الشخصية وهي بيانات الرقم القومي للمستعلم والاسم الأول للأم.

- النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

- يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.