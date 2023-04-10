مصرع مسجل خطر وإصابة 4 آخرين أثناء محاولة سرقة «توك توك» في المنوفية

شهد مركز قويسنا في محافظة المنوفية، مصرع مسجل خطر وإصابة آخر، حاولا سرقة «توك توك» بالإكراه من شاب بدائرة المركز، حيث وقعت مشاجرة بين المسجلين وأسرة سائق المركبة.

وأصيب في المشاجرة 4 أشخاص، كما لقي مسجل خطر مصرعه، وتم نقله ونقل المصابين إلى مستشفى قويسنا المركزي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع مسجل خطر وإصابة 4 في مركز قويسنا

وبالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز قويسنا، تبين مصرع مسجل خطر يدع «ا.ر»، 35 سنة، وإصابة «ر.س» مسجل خطر، 30 سنة، وهما اللذان حاولا سرقة المركبة، ومقيمان بمحافظة القليوبية، كما أصيب من الطرف الثاني، «ا.ص» سائق المركبة، 20 عاما، ووالده «ص.ا»، 46 سنة، وعم السائق «م.ا»، 35 عاما.

تفاصيل مشاجرة بين مسجلين خطر وأسرة في قويسنا

وبسؤال الطرف الثاني عن تفاصيل ما حدث، أكدوا قيام المتهمين في الطرف الأول بمحاولة سرقة مركبة «توك توك» بالإكراه، فوقعت اشتباكات بينهم، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 2702 قويسنا، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع مسجل خطر وإصابة 4 آخرين في محاولة قيام مسجلين خطر بمحاولة سرقة بالإكراه، ووقعت اشتباكات بين الأطراف، وجري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.