محافظ المنوفية: تجهيز 15 صومعة بسعة تخزينية تزيد عن 192 ألف طن قمح

فى إطار استعدادات محافظة المنوفية لاستقبال الموسم الزراعي لحصاد وتوريد محصول القمح بمختلف قرى ومراكز المحافظة كونه محصول استراتيجي مهما، شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة رفع درجة الاستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح هذا العام 2023، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر، ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم التوريد ومتابعات ميدانية لعمليات توريد الأقماح للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارعين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

استعدادات مكثفة لبدء موسم توريد القمح في المنوفية

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، أنّ إجمالي مواقع تخزين الأقماح المحلية بنطاق المحافظة، بلغت 15 موقعًا بين صوامع وشون وهناجر بسعة تخزينية تزيد عن 192 ألف طن، تتنوع بين 8 شون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تُستخدم كمراكز تجميع ، وصومعتين معدنيتين لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، وكذلك صومعتي تخزين قطاع خاص، وعدد 3 صوامع تابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين.

وأشار وكيل وزارة الزراعة، إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام بلغت 99 ألفًا و690 فدانًا و11 قيراطًا بنطاق المحافظة، وقد تم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام الإرشاد الزراعى بالمديرية، لمراجعة كافة بيانات حصر محصول القمح على مستوى الإدارات الزراعية ومتابعة أعمال الحصاد والدراس وانتظام عملية التوريد والتسويق بالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي مديرية التموين، كما تم تشكيل لجان فرعية برئاسة مدير الإدارة الزراعية لضمان تقديم التيسيرات اللازمة أمام المزارعين وتحقيق المستهدف توريده هذا العام وعرض تقرير أسبوعي بالموقف.

وشدد محافظ المنوفية، على مديريات التموين والزراعة بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة على مستوى المحافظة، وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة مع إعداد تقرير يومي بالكميات التي يتم توريدها، مؤكدًا أنّ الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمحصول القمح، ولا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.