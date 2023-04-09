أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في المنوفية والأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية، أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في محافظة المنوفية والأوراق المطلوبة، وبهدف الحصول على الشهادات الطبية الحديثة والمؤمنة للمقلبين على الزواج، مع إلغاء العمل نهائياً بالشهادات الطبية الورقية، وذلك في 11 منشأة تغطي كل الإدارات الصحية بالمنوفية، لإجراء التحاليل اللازمة للزوجين وفقاً لقرار وزيري الصحة والسكان والتنمية المحلية رقم 22 لسنة 2023، والذي حدد أسعار التحاليل اللازمة.

وحددت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، بحسب بيان لها، أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في محافظة المنوفية، وعددها 11 منشأة صحية، وهي:

- المركز الصحي بالباجور.

- المركز الصحي بالسادات.

- المركز الصحي بالشهداء.

- المركز الصحي بأشمون.

- المركز الصحي ببركة السبع.

- مركز رعاية الطفل بتلا.

- مركز رعاية الطفل بسرس الليان.

- المركز الصحي شبين الكوم.

- المركز الصحي بميت خاقان بشبين الكوم.

- المركز الصحي بقويسنا.

- المركز الصحي بمنوف.

الأوراق المطلوب لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023

ويمكن للشاب أو الفتاة الراغبيّن في استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 تقديم الأوراق المطلوب في أقرب مكتب للصحة به فرع لاستخراج الشهادة، وهذه الأوراق بالنسبة للمصريين هي:

1- أصل شهادة الميلاد للعروسين.

2- عدد 4 صور شخصية لكل واحد.

3- وعدد 3 صور بطاقة لكل واحد.

استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 بالنسبة للمطلقة

أما بالنسبة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 بالنسبة للمطلق أو المطلقة، فيجب مراعاة الآتي:

- إذا كان الطلاق على يد مأذون فلا بد من إحضار أصل إشهاد الطلاق الورقي.

- أما إذا كان الطلاق بحكم محكمه فلابد من أصل إشهاد الطلاق المميكن من السجل المدني.

تكلفة الشهادة الصحية للزواج

ويدفع كل راغب في الزواج رسوم استخراج شهادة فحص المقبلين على الزواج للحصول على الشهادة الصحية للزواج 2023 مبلغ وقدره 220 جنيهاً، شاملة المصروفات ورسوم التحاليل وطباعة الشهادة.

مدة صلاحية الشهادة الصحية للزواج 2023

وبحسب مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، فإن مدة صلاحية الشهادة الصحية للزواج 2023 هي 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وفي حال مرور 6 أشهر عقب إصدار الشهادة، يجب إعادة الفحص مرة أخرى، وفي هذه الحالة يتم دفع الرسوم من جديد، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.