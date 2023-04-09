محافظ المنوفية: 800 كوبون مواد غذائية للفئات المستحقة من البنك الزراعي

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المحاسب محمد الشاذلي رئيس قطاع البنك الزراعي فرع المنوفية في إطار التعاون الدائم بين المحافظة والبنك الزراعي لتقديم أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

محافظ المنوفية يثمن الدور المجتمعي للبنك الزراعي

وقدم محافظ المنوفية التهنئة للمحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري وجميع العاملين بالقطاع بمناسبة شهر رمضان، مثمناً الدور المجتمعي للبنك الزراعي وتقديره لمسؤولياته المجتمعية تجاه المواطنين من الأسر الأكثر إحتياجاً وتقديم الرعاية الشاملة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

800 كوبون لغير القادرين من البنك الزراعي في المنوفية

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين المحافظة والبنك الزراعي، وأشار المحافظ إلى أنه تم استلام 800 كوبون لشراء المواد الغذائية بقيمة إجمالية 200 ألف جنيه كمساهمة من البنك الزراعي لتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لتلك الفئات المستحقة «مرحلة أولى»، على أن يتم صرف الكوبونات من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين، لافتاً إلى أن عملية التوزيع ستتم من خلال التنسيق التام بين المحافظة والبنك الزراعي لتحديد الحالات المستحقة وفق لجنة المساعدات الإنسانية بالديوان العام.

وأكد محافظ المنوفية، على أننا مستمرون بالتعاون الكامل مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية في النهوض والإرتقاء بمستوي الحياة المعيشية للأسر الأولي بالرعاية تفعيلاً لمبدأ التكافل الإجتماعي والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي تلك الفئات إهتماماً بالغاً وفقاً لأهداف ومحاور التنمية المستدامة لبناء الإنسان المصري.

وفي نهاية اللقاء تبادلا محافظ المنوفية ورئيس قطاع البنك الزراعي المصري الدروع التذكارية، فيما أهدى المحافظ درع المحافظة لرئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري تقديراً للتعاون المثمر لخدمة المجتمع.