تنتشر مكاتب التأمينات في شتى ربوع محافظة كفر الشيخ، ويرغب المواطنون في التعرف على أماكن استخراج برنت تأميني بكفر الشيخ 2023 والأوراق المطلوبة، التي لا تستغرق سوى 5 دقائق فقط.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أماكن استخراج برنت تأميني بكفر الشيخ 2023 والأوراق المطلوبة، لاستخراج ذلك.

أماكن استخراج برنت تأميني بكفر الشيخ 2023 والأوراق المطلوبة

وأكد طارق رشوان، مدير عام التأمينات في محافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ أماكن استخراج برنت تأميني بكفر الشيخ 2023 والأوراق المطلوبة، موزعة على نطاق المحافظة، بواقع كل مدينة مكتب تأمينات رئيسي، بإجمالي 9 مكاتب للتأمين، وذلك بهدف توفير خدمة أفضل للمواطنين، التي جاءت كالتالي:

- مكتب تأمينات مدينة كفر الشيخ.

- مكتب تأمينات مدينة الرياض.

- مكتب تأمينات مدينة قلين.

- مكتب تأمينات مدينة دسوق.

- مكتب تأمينات مدينة فوه.

- مكتب تأمينات مدينة مطوبس.

- مكتب تأمينات مدينة الحامول.

- مكتب تأمينات مدينة بلطيم.

- مكتب تأمينات مدينة بيلا.

الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأميني 2023

وأوضح «رشوان»، أنّ الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأميني 2023، من أي مكتب تأمينات موزع على مستوى محافظة كفر الشيخ، تتضمن التالي:

- إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للإطلاع وصورة ضوئية منها، أو شهادة الميلاد، وصورة ضوئية منها.

مشيرًا إلى أنّ صاحب الطلب لاستخراج برنت تأميني يحصل عليها بعد 5 دقائق فقط.