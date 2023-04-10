يحتاج كثير من المواطنين إلى معرفة أماكن استخراج برنت تأميني بمحافظة الدقهلية 2023 والأوراق المطلوبة، حيث أن ​​​الرقم التأمينى هو النواة الرئيسية لنظام المعلومات، حيث يتم تخصيص رقم للفرد وإنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد، وذلك حال التقدم لوظيفة جديدة، أو معرفة وضعه التأميني وهل هو موظف حكومي أو صاحب عمل، أو عامل أو معاش وغيرها من الحالات التأمينية لكل مواطن أيا كان عمره.

أماكن استخراج برنت تأميني بمحافظة الدقهلية 2023

ووفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أماكن استخراج برنت تأميني بالدقهلية 2023، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الرسمي، حيث بلغ عدد المكاتب 20 مكتبا، إضافة إلى المكتب الرئيسي في مدينة المنصورة، وجاءت موزعة على النحو التالي:

- التأمين الاجتماعى بالمنصورة - المقر الرئيسي

- إدارة التأمين الاجتماعى في حي غرب المنصورة

- إدارة التأمين الاجتماعى في حي شرق المنصورة

- إدارة التأمين الاجتماعى في طلخا

- إدارة التأمين الاجتماعى ميت غمر

- إدارة التأمين الاجتماعى دكرنس

- إدارة التأمين الاجتماعى منية النصر

- إدارة التأمين الاجتماعى أجا

- إدارة التأمين الاجتماعى السنبلاوين

- إدارة التأمين الاجتماعى بني عبيد

- إدارة التأمين الاجتماعى المنزلة

- إدارة التأمين الاجتماعى الجمالية

- إدارة التأمين الاجتماعى شربين

- إدارة التأمين الاجتماعى المطرية

- إدارة التأمين الاجتماعى بلقاس

- إدارة التأمين الاجتماعى ميت سلسيل

- إدارة التأمين الاجتماعى جمصة

- إدارة التأمين الاجتماعى الكردي

- إدارة التأمين الاجتماعى محلة دمنة

- إدارة التأمين الاجتماعى نبروه

- إدارة التأمين الاجتماعى تمي الأمديد

الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأميني

ولاستخراج برنت تأميني بمحافظة الدقهلية 2023 يحتاج المواطن إلى توافر عدد من الأوراق المطلوبة وذلك من خلال حالتين، وهما:

الحالة الأولي: عدم وجود رقم تأميني للمتقدم ويحتاج:

شهادة ميلاد وصورة ضوئية منها، وبطاقة الرقم القومي وتقديمها إلى الموظف المختص من أجل التسجيل على قاعدة البيانات

الحالة الثانية: وجود رقم تأميني للمتقدم ويحتاج:

الرقم التأميني للمؤمن عليه سواء كان عامل أو موظف أو صاحب عمل، ويتم طباعة البرنت التأميني الخاص بالمتقدم، من أجل تقديمها إلي الجهة الراغب تقديمها إليها.

استخراج برنت تأميني بمحافظة الدقهلية 2023 أون لاين

ويمكن الحصول على برنت تأميني للشخص المؤمن عليه، عن طريق خدمة الخط الساخن عبر هذا الرقم 16217، أو بدخول على الموقع الرسمي من هنــــا واتباع هذه الخطوات.

- اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.

- الضغط على ​​بدء الخدمة.

- يتم إدخال البيانات الشخصية وهي بيانات الرقم القومى للمستعلم، والاسم الأول للأم.

- النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

- يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

- إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.