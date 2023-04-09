تتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خدمات إلكترونية عدة، للأشخاص المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في إطار التيسير عليهم، ومنها «الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج، الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، الاستعلام عن رصيد حساب مركبة أو أكثر للمالك، الاستعلام عن رصيد حساب سيارة».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات ​​الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمينات، إلكترونيا في 8 خطوات، وفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

خطوات ​​الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمينات

1- تبدأ خطوات ​​الاستعلام عن مدد الاشتراك في التامينات، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر هذا الرابط.

2- يختار الراغب في الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمينات خيار «الاستعلام مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي».

3- الضغط على بدء الخدمة.

4- إدخال الرقم القومي له وكلمة المرور.

5- تسجيل الدخول.

6- التسجيل للمستعلم من خلال تسجيل اسم الأول واسم الأب واسم الجد.

7- يتم إدخال العنوان الخاص بك، والتسجيل باسم العائلة والاسم الأول للأم باللغة العربية.

8- كتابة اسم البلد والبريد الإلكتروني، وتسجيل كلمة المرور للشخص المستعلم.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّه حال لم يكن مستخدم من قبل للموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية، يمكن إنشاء حساب جديد لاستخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك مفوض عن منشأة، واستخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك فردا، وإبداء الرأي.