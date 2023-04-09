هل تصرف معاشات مايو 2023 قبل العيد؟.. «التأمينات» تجيب

تستعد البنوك ومكاتب البريد ومنافذ شركة فوري، لصرف معاشات شهر مايو 2023 لأصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مواطن، من الاثنين الموافق 1 مايو 2023، كما يمكن لأصحاب المعاشات الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

وأوضح مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّه لم تصدر أي توجيهات للهيئة حتى الآن بصرف معاشات شهر يوليو 2023 قبل عيد الفطر المبارك.

صرف زيادة المعاشات بداية من أبريل

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنّه تمّ صرف زيادة المعاشات، والتي قدّرت بـ15%، أول شهر أبريل 2023، أي منذ 8 أيام، بتكلفة تبلغ 55 مليار جنيه سنويا، بحد أدنى 170 جنيهًا، وبحد أقصى 1635 جنيهًا، موضحة أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ نحو 14 مليار جنيه عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

وأشار اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أنّه جارٍ الانتهاء من عناصر مشروع تطوير بيئة العمل، وتدريب عناصر الهيئة.

منصة إلكترونية لخدمات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات

وأوضح أنّ منظومة التحول الرقمي تشمل منصة إلكترونية لخدمات المؤمّن عليهم وأصحاب المعاشات، بجانب أنظمة مكاتب أمامية لخدمات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذلك أنظمة تأمينية لتنفيذ الخدمات المطلوبة من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، والتي تعمل على تحقق منظومة عمل موحدة، إضافة إلى إحداث تكامل إلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة مع إمكانية التكامـل مع الجهات الخاصة.