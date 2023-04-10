مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم على طريق جمصة بالدقهلية

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران، إثر حادث أليم وقع على الطريق الدولي بالقرب من مدينة جمصة بالدقهلية، بعد أن صدمتهم سيارة ملاكي، وجرى نقلهم إلى مستشفى جمصة المركزي لإسعافهم وإيداع الجثمان بالمشرحة، لحين استكمال الإجراءات اللازمه والتعرف علي شخصية المتوفى.

حادث سير على طريق جمصة

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز جمصة، يفيد وقوع حادث سير على الطريق الجديد بجمصة، بعد اصطدام سيارة سوزوكي بثلاثة أشخاص وفر قائدها هاربًا، ونتج عن الحادث وفاة شخص «مجهول» وإصابة اثنين وتم نقلهم إلى مستشفى جمصة المركزي.

أسماء المصابين في حادث جمصة

وانتقل رجال المباحث إلي موقع الحادث، وتبين وقوع الحادث بعد اصطدام سيارة على الطريق الجديد بالقرب من مدينة جمصة، مما أسفر علي وفاة شخص مجهول الهوية، وإصابة اثنين، هما أحمد السعيد محمد إسماعيل، 20 عاما، ومحمد سعد محمد عبد الفتاح، 19 عاما، مقيمان في قرية المستعمرة الشرقية مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وأسرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقلهم إلي مستشفي جمصة المركزي، وقامت المستشفى بتحويل حالة إلى مستشفى الأزهر في دمياط الجديدة، والأخرى إلى مستشفى طوارئ جامعة المنصورة بسبب الإصابات البالغة، وحُرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.