إصابة مزارع في حادث سير بالفيوم

أُصيب مُزارع في العقد الرابع من العمر، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، مساء اليوم الأربعاء، بعدما صدمته سيارة ربع نقل تسير بسرعة جنونية في أثناء عبوره الطريق الدائري، مصطحبًا الماشية الخاصة به من أرضه الزراعية ومتجهًا إلى منزله، وذلك بمحيط ميدان عبد المنعم رياض بمدخل مدينة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، وهرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

إصابة مزارع في حادث سير

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من أهالي بإصابة مزارع وبعض الماشية الخاصة به، بعدما صدمتهم سيارة مسرعة في أثناء عبورهم الطريق الدائري بميدان عبد المنعم رياض.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينَ إصابة مُزارع بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وبعض الماشية الخاصة به في حادث تصادم سيارة ربع نقل مُسرعة بالمزارع وماشيته، في أثناء عبوره الطريق، وحاول السائق تفادي الاصطدام به ولكنه فشل بسبب السرعة الزائدة.

نقل المصاب للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المزارع المُصاب إلى مستشفى الفيوم الجامعي وإيداعه في قسم الاستقبال ،لتوقيع الكشف الطبي عليه وعمل الفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباته تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم له.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.