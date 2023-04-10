يرغب مشاهدو مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، في معرفة موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC اليوم، لمتابعة واستكمال الأحداث بين جعفر وزوجاته الـ4، ومعرفة نجله الحقيقي بعد خطفه لمدة 19 عامًا، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.

موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC

ويأتي موعد عرض إعادة مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان والقنوات الناقلة له، إذ تبدأ الإعادة من مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC، على أن تُعرض الإعادة الأولى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية تأتي الساعة 9:45 صباحًا، بعد العرض الأول للمسلسل الساعة العاشرة والربع مساءً.

وتعرض الإعادة من مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC دراما، للمرة الأولى في الواحدة والنصف بعد منصف الليل، والإعادة الثانية في 12 ظهرًا، بعد عرضه الأول الساعة 6:15.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، وعدد كبير من النجوم أبرزهم، زينة، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومي كساب، وإيمان العاصي، ومنذر رياحنة، وطارق النهري، وأحمد داش، ولمى كتكت، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.