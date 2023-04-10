مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19.. كيف سينتقم محمد رمضان من عائلة «فتح الله»؟

بعد عرض الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة، أمس، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة وتساؤلات عِدة بين روادها، عن الأحداث المثيرة التي شهدتها الحلقة، بعد أن تم القبض على جعفر العمدة الذي يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان في مطار بيروت، بعد أنّ استأجر «كارم فتح الله» ويلعب دوره أحمد عبد الله، شخصًا وضع له هيروين في حقيبته.

ما رد فعل محمد رمضان بعد ما حدث معه؟

وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في توقع رد فعل جعفر العمدة، بعد ما حدث معه، وكيف سينتقم من «شوقي فتح الله» وعائلته، ويلقنهم درسًا قاسيًا.

موعد مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19

وتُعرض الحلقة 19 مسلسل جعفر العمدة يوميًا على قناة dmc الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 صباحًا، والثانية الساعة 9:45 صباحًا، أما على قناة dmc درامًا، فيُعرض المسلسل في الساعة 6:20 مساءً، وتُعاد الحلقة 1:30 صباحًا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 مساءً.

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة، من بطولة محمد رمضان، وعدد كبير من النجوم أبرزهم، زينة، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومي كساب، وإيمان العاصي، ومنذر رياحنة، وطارق النهري، وأحمد داش، ولمى كتكت، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.