هل هناك أدعية تقال بعد الوضوء؟.. التسمية والتشهد

هل هناك أدعية تقال بعد الوضوء؟ وما الأذكار الواردة في هذه الحالة؟ نتستعرض خلال التقرير التالي إجابة هذه الأسئلة، لا سيما وأن دار الإفتاء المصرية تلقّت سؤالًا عبر موقعها الرسمي، يقول ما حكم التسمية عند الوضوء؟

وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي على هذا السؤال، موضحة أنّ التسمية عند ابتداء الوضوء سنة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية في المشهور عندهم، والشافعية؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ تَطَهَّرَ جَسَدُهُ كُلُّهُ، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ لَمْ يَتَطَهَّرْ إِلَّا مَوْضِعُ الْوُضُوء» أخرجه الدارقطني في «سننه».

أدعية تقال بعد الوضوء

وبخصوص موضوع أدعية تقال بعد الوضوء، فقد شرحت دار الإفتاء تفاصيل فتواها التي أجابت فيها على سؤال حكم التسمية عند الوضوع، واستعانت بما ورد عن الإمام الشيرازي الشافعي في «المهذب»: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَمِّيَ اللهَ تَعَالَى عَلَى الْوُضُوءِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَانَ طهُورًا لِجَمِيعِ بَدَنِهِ»، فَإِنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فِي أَوَّلِهَا وَذَكَرَهَا فِي أَثْنَائِهَا أَتَى بِهَا حَتَّى لا يَخْلُوَ الْوُضُوءُ مِنْ اسْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا أَجْزَأَهُ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُر اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ طهُورًا لِمَا مَرَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ».

وعليه: فالتسمية عند ابتداء الوضوء سنة ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها، والله سبحانه وتعالى أعلم.

تعرف على كيفية الوضوء

وبالعودة لموضوع أذكار أو أدعية تقال بعد الوضوء فقد ذكر عدد من العلماء أنه يُسنُّ أن يقولَ بعد فراغِه مِن وُضوئِه: أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحمَّدًا عبدُ اللهِ ورسولُه، استنادا لما ورد في السُّنَّةِ المطهرة في حديث جاء فيه «ما منكم من أحدٍ يَتوضَّأُ فيَبلُغ- أو فيُسبِغ- الوضوءَ، ثمَّ يقولُ: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحمَّدًا عبدُ الله ورسولُه، إلَّا فُتِحَت له أبوابُ الجنَّةِ الثَّمانيةُ، يَدخُل من أيِّها شاءَ».

ونشرت دار الإفتاء مقطع فيديو توضح فيه الطريقة الصحيحة للوضوء، والتي جاءت كالتالي: