النواب الأمريكي: رد فعل الصين على زيارة بعثة المشرعين إلى جزيرة تايوان متوقعة

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، اليوم الاثنين، إنَّ ردة فعل الصين على زيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة وبعثة المشرعين الأمريكيين الي الجزيرة متوقعة.

«ممارسات الصين تهدف الترهيب»

وأضاف ماكول، في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية، أن الممارسات التي تقوم بها الصين تهدف الى الترهيب، مؤكدا أنها تزيد من إصرار الولايات المتحدة على تعزيز التزاماتها تجاه تايوان.

تأكيد حق الولايات المتحدة في التواجد في تايوان

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بـ مجلس النواب الأمريكي على حق الولايات المتحدة في التواجد في تايوان ولقاء الرئيسة مما يقوي من التزام واشنطن بأمن تاييه، حيث تقوم الطائرات الحربية الصينية حاليا بالتحليق في الأجواء التايوانية، موضحًا أنَّ هناك 15 قطعة بحرية حربية وحاملة طائرات كبيرة جدا.

وبعد عودة رئيسة تايوان تساي إينج وين من ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى تايبيه، بعد فترة وجيزة من اجتماعها مع رئيس مجلس النواب الأمريكي في الولايات المتحدة، بدأت الصين السبت الماضي مناورات عسكرية لمدة 3 أيام.