الصين تدين اختراق مدمرة أمريكية لمياهها الإقليمية

أدانت الصين اختراق مدمرة أمريكية لمياهها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، وقال المتحدث باسم قيادة المسرح الجنوبي في الجيش الصيني، تيان جون لي، إنّ الجيش راقب وتعقب وحافظ على مستوى عالٍ من التأهب مع اقتحام مدمرة الصواريخ الموجهة التابعة للبحرية الأمريكية «يو إس إس ميليوس» المياه الإقليمية للصين بالقرب من ميجي ريف في بحر الصين الجنوبي.

سيادة الصين أمر لا يقبل الجدل

وأكد تيان في بيان، أنّ الصين تتمتع بسيادة لا تقبل الجدل على الجزر والمياه المحيطة بها في بحر الصين الجنوبي، بحسب شبكة سي جي تي إن الإخبارية الصينية.

حالة تأهب قصوى لقيادة المسرح الجنوبي للجيش الصيني

وأضاف أنّ قيادة المسرح الجنوبي لـ الجيش الصيني ستبقى في حالة تأهب قصوى وستحمي السيادة والأمن الوطنيين، إضافة إلى السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنّ المدمرة مليوس المزودة بصواريخ موجهة أبحرت في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر سبراتلي.

وأضافت البحرية الأمريكية في بيان لها أنّ هذا الإجراء يهدف إلى التأكيد على الحقوق وحرية الملاحة، وأنّ العملية التي قامت بها المدمرة تتفق مع القانون الدولي وتدعم الحقوق والحريات والاستخدامات المشروعة للبحر.