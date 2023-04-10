القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر

تنتظر الجماهير موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر للموسم 2021-2022، ويرغبون في معرفة القنوات الناقلة للمباراة، إذ تأمل جماهير النادي الأهلي في الفوز والحصول على كأس مصر الغائب عن النادي منذ عام 2020، حيث توج الأهلي بلقب البطولة لآخر مرة في موسم 2019-2020، ويسعى الليلة النادي الأهلي لتحقيق اللقب الـ38 له في الكأس مصر.

من جهة أخرى، يسعى نادي بيراميدز إلى تحقيق البطولة الأولى في تاريخه، خاصة أن جولة الليلة، تعتبر النهائي الثالث الذي يشارك فيه حتى الآن، حيث سبق وخسر نهائي كأس مصر في كلا من موسم 2018-2019، وذلك أمام فريق نادي الزمالك محليا، وخسر افريقيا نهائي الكونفدرالية الإفريقية فى موسم 2019-2020 أمام نهضة بركان، لذا يسعى للتحقيق الفوز الليلة على النادي الاهلي وتحقيق اول بطولاتة المحلية.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر، هى شبكة قنوات أون تايم سبورت، وذلك على البث المفتوح على نايل سات، حيث تنطلق المبارة في تمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت القاهرة.

معلق مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

يبدأ الاستوديو التحليلي للمباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر، عبر قناة أون تايم سبورت 1، ويقدمه الكابتن أحمد شوبير، ويعلق على المبارة الكابتن مدحت شلبي على المباراة، فى حين يعلق على المبارة عبر القناة الصوتية الثانية المعلق محمد .

اللقاء الأخير بين الأهلي وبيراميدز

يذكر أن آخر مباراة جمعت بين بيراميدز والأهلي، كان في الدور الاول من الدوري الممتاز الموسم الحالي، حيث فاز الأهلي بـ3 أهداف دون مقابل على بيراميدز.